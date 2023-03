L’Irlande de Quartier Libre en départs garantis et près de chez vous

4 circuits accompagnés : choisissez celui qui vous ressemble

5 autotours pour flâner en toute liberté, nous gérons l’organisation

A tout seigneur, tout honneur avec la. Lepour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.La visite d'une vieille distillerie de whiskey vous fera découvrir les traditions locales d'une toute autre manière, en y dégustant sa typique boisson.Le, en 11j/10n, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous avec, cherry on the cake, une découverte des fameuses îles d’Aran.Faites un tour dans l'histoire des Irlandais en visitant le musée qui retrace l'histoire de la Grande Famine.L’, 8j/7n entre les terres médiévales de l’est, la région désertique du Burren et le sauvage Connemara. L’occasion d’admirer aussi bien des merveilles de la nature que des lieux mythiques tels que le Rocher de Cashel et le château de Trim. Et aussi de déguster bières locales et irish scones, parce que la découverte se fait également avec les papilles.Rendez-vous dans la ferme de Dan O'Hara pour partager un délicieux déjeuner et avoir un aperçu de l'histoire du Connemara.Leen 8j/7n. Partez à la découverte de l'unique et mémorable région du Connemara et profitez des incroyables paysages de l'Irlande du Nord.Visitez le musée de l'iconique navire du Titanic. L'exposition vous retrace l'histoire tragique de ce paquebot fabriqué à Belfast., 8j/7n pour voir les incontournables de l’ile d’Emeraude., 8j/7n à sillonner les lieux bien connus des cinéphiles et fans de séries comme Titanic et Game of Thrones.Avec le, les plus belles routes d’Irlande vous attendent de Loop Head à Sky Road en passant par Achill Island dans ce 8j/7nIrlande 360° pour faire le tour des deux Irlande en 11 joursSi vous avez la chance de pouvoir partir 15 jours Immersion en terres celtes vous transportera entre les incontournables et les lieux plus confidentiels.