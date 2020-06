L'Islande teste les voyageurs internationaux à l'arrivée

Avant leur départ pour l’Islande, tous les voyageurs devront remplir un formulaire en ligne - disponible ici - renseignant leurs coordonnées, informations de vol, dates et adresse(s) de leur séjour en Islande.



Ce formulaire comprend également une déclaration de santé et une liste des pays visités avant leur arrivée, s'ils présentent des symptômes de COVID-19, s'ils ont reçu un diagnostic de COVID-19 avant leur arrivée ou s'ils ont été en contact étroit avec une personne infectée.



Tous les voyageurs seront vivement encouragés à poursuivre les mesures sanitaires de précaution et les directives déjà applicables, telles que : le lavage des mains régulier, la distanciation sociale et les rassemblements limités à 200 personnes.