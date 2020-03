L’aéroport Nice Côte d’Azur regroupe toutes ses opérations au terminal 2

Dans le contexte de pandémie de covid-19 et de modulation des programmes aériens, l’aéroport Nice Côte d’Azur annonce que tous les vols maintenus seront, à compter du lundi 16 mars minuit et jusqu’à nouvel ordre, opérés à partir du terminal 2.



L’aéroport de Nice reste ouvert.



A compter du lundi 16 mars minuit, toutes les opérations aériennes au départ et à l’arrivée de l’aéroport Nice Côte d’Azur seront opérées depuis le terminal 2 de la seconde plateforme aéroportuaire de France.



Le terminal 1 sera fermé temporairement.