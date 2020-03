L’appli Tookki : le fooding du tourisme durable

« Nous avons identifié plus de 900 adresses, et en avons testé et approuvé environ 200 sur Paris » estime Fabien Vermot.



Depuis début 2020 l'application est présente à Lyon et Bordeaux, et souhaite développer son offre dans d’autres grandes villes : « Nous travaillons déjà sur d'autres villes françaises (Nice, Nantes, Lille, Strasbourg) tout en continuant à développer les villes déjà présentes et ainsi multiplier notre contenu par 3 ou 4 dans les prochains mois » .



Lancée en juin 2018, l’application compte déjà plus de 8000 téléchargements. Toute jeune, la start-up a pourtant de grandes ambitions : « atteindre les 100K€ de chiffre d’affaires d'ici fin 2020 » annonce Fabien Vermot.



D’ores et déjà, Tookki a ajouté des fonctionnalités à l’application, dont un accès aux horaires, au site internet, et la possibilité de réserver dans certaines catégories de lieux.



L'année dernière, Tookki lançait son pack Découverte développement durable à destination des entreprises et institutions publiques et notamment des services RSE ou des CSE des entreprises.



« Nous en avons déjà vendu à Generali, Soletanche Bachy ou Vallians (un cabinet d'expert comptable) mais d'autres prospects sont en cours auprès de grands comptes dans le secteur bancaire, assurance ou retail. » avance le CEO de Tookki.