L’hiver est arrivé ? Partez au soleil avec Air Caraïbes !

Sur cette île papillon des Petites Antilles, la baignade est toujours de saison. Côté terre, une nature luxuriante entoure les villes et les villages, où se maintiennent culture et traditions créoles. Un séjour en Guadeloupe peut combiner détente et sensations fortes puisque l’archipel regorge de jolies plages mais aussi de spots de plongée et de surf reconnus.



Air Caraïbes propose, jusqu’à 21 vols par semaine depuis Paris-Orly 4 et à destination de Pointe-à-Pitre en Airbus A350-900 ou Airbus A350-1000.