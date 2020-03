L’île Maurice : paradis caché pour les amoureux Se retrouver et se (re) découvrir le temps d’une lune de miel unique dans la perle de l’Océan Indien

Avec ses eaux turquoise, ses paysages à couper le souffle et la qualité de son hôtellerie la réputation de l’île Maurice en tant que destination lune de miel n’est plus à faire. Pourtant, au-delà de ses plages de rêves et de ses spas d’exception l’île propose des expériences uniques pour faire de ce moment une parenthèse romantique.

Rédigé par Office de tourisme de l’île Maurice le Lundi 9 Mars 2020

Posée en plein cœur de l’Océan Indien, entre ciel et mer, l’île Maurice donne parfois l’impression d’avoir été crée pour les amoureux.

Cadre idyllique, offre hôtelière reconnue dans le monde entier, hospitalité légendaire des mauriciens et climat béni, tous les éléments sont réunis pour offrir aux couples en quête de sérénité un moment unique sur les plus belles plages de l’île qui a été reconnue l’année dernière comme destination la plus romantique au monde par les World Travel Awards.



Si la beauté des plages et les couleurs incroyables du lever au coucher du soleil ont fait la réputation de l’île, elle est bien plus, elle offre aux amoureux une expérience forte et symbolique.



Se retrouver et donner du sens Au-delà des plages, montagnes verdoyantes, cascades, rivières, champs de canne et autres parcs naturels ce cadre luxuriant est propice à la déconnection.



L’intérieur des terres et les petits villages mauriciens sont le décor idéal pour les voyageurs en quête de rencontre et désireux de rentrer réellement dans l’ADN de la destination.

De nombreuses activités sont proposées pour aller à la rencontre de l’habitant et pour découvrir l’envers de la carte postale. Quoi de mieux pour se créer des souvenirs inoubliables à deux que de participer à un cours de cuisine authentique, ou encore découvrir la richesse de la faune et de la flore endémique de l’île à l’occasion d’une randonnée au sein de la biosphère de Ebony Forest et Nature Heritage Reserve.

Chacun de ces moments hors du temps, en phase avec une volonté de découvrir l’île autrement, de façon plus douce et plus respectueuse de l’environnement, compose des souvenirs riches en émotions.



Au cœur de l’île, des offres d’hébergements permettent d’allier déconnection et ressourcement. Des hôtels nichés dans les plus belles forêts et sur les sommets offrent des paysages à couper le souffle et proposent des offres de spa originales ainsi que des cours de yoga pour faire de ce moment à deux un moment pour se retrouver, se ressourcer et s’aimer.





Se dire oui à l’île Maurice L’île Maurice offre également la possibilité de se marier pour les couples français, légalement, les pieds dans l’eau. Nombreux sont les futurs mariés à sauter le pas et à planifier un mariage de rêve à l’île Maurice.

De nombreux hôteliers et réceptifs proposent des offres tout compris pour organiser ce jour particulier.

En effet, les professionnels du secteur se révèlent être de très bon wedding planner, et ont l’habitude de coordonner ce type de cérémonies.

De plus, les nombreuses liaisons aériennes qui desservent l’île Maurice en font une destination de choix pour se dire oui.

Enfin, l’incroyable palette de paysages permettra à tous les couples de trouver le cadre exceptionnel et romantique en adéquation avec leurs aspirations pour réaliser une cérémonie inoubliable.

A propos de l’office de tourisme de l’île Maurice L’île Maurice se trouve dans l'océan Indien, à environ 800 kilomètres à l'est de Madagascar.

L'île volcanique est célèbre pour la chaleur de sa population multiculturelle, ses plages de sable blanc et ses hôtels luxueux.

Grâce au climat austral, même pendant les saisons les plus fraîches, de mai à septembre notamment, les températures descendent rarement en dessous de 22°C le long des côtes, ce qui fait de Maurice une destination de vacances toute l'année.



L'île est idéale pour les amateurs de sports nautiques, les golfeurs, les randonneurs, les amateurs de culture, les curistes, les lunes de miel et pour les familles. La capitale de l’île Maurice est Port Louis.

Il y a 1,3 millions d’habitants à Maurice incluant l’île Rodrigues. Trois religions se côtoient dans l’harmonie : l’Hindouisme, l’Islam et le Christianisme. L’anglais est la langue administrative de l’île mais le français et le créole sont utilisés au quotidien.

Pour plus d'informations sur l'île Maurice :

Site internet :

Mail :

Téléphone : 01 53 25 12 07



Site internet : tourism-mauritius.mu/fr Mail : ilemaurice@interfacetourism.com Téléphone : 01 53 25 12 07

