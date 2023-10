L'offre CDS Groupe intégrée à Cytric by Amadeus

Ce rapprochement avec Amadeus est une évidence pour accompagner nos clients corporates et nos partenaires agences. Cette relation de partenariat est en phase avec la stratégie du groupe et complète notre intégration avec Amadeus et l'offre Amadeus Value Hotels Ce partenariat accélère notre expansion à l'international.



Ainsi, la synergie technologique entre les deux sociétés permet aux entreprises de disposer de fonctionnalités plus avancées et de répondre au mieux aux exigences et aux attentes de l'ensemble des marchés, France et Europe compris !

Cytric est notre outil de réservation et de gestion des déplacements pour les entreprises, et permet de simplifier l’expérience utilisateur tout en respectant la politique voyage des entreprises.



Nous sommes ravis d’étendre notre accord avec CDS Groupe et de permettre ainsi aux voyageurs d’affaires utilisant Cytric d’accéder à une offre hôtelière élargie.

Le contenu hôtelier et le processus de réservation» déclare Ziad Minkara , PDG CDS Groupe Bertrand Poey , Directeur Général Délégué France et Gestour, Amadeus ajoute «