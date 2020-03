"L'ordonnance sur le bon à-valoir passera mercredi 18 mars 2020", selon René-Marc Chikli (Seto)

TourMaG.com - Quelle est la situation de l'industrie touristique en ce mardi 17 mars 2020 ?



René-Marc Chikli : Comment voulez-vous que cela se passe ? Nous n'avons plus d'activité, en dehors de faire rentrer les clients bloqués à l'étranger.



Hier nous avions 25 000 voyageurs à forfait répartis partout dans le monde, mais nous en avons 2 000 dans des cas plus compliqués, comme des personnes présentes sur des bateaux.



Du Chili en passant par l'Inde, les Français sont présents partout.



Pour en venir au Maroc, le gros du travail actuel réside dans des négociations avec la DGAC marocaine qui négocie avec son homologue parisien et les tour-opérateurs (TO).



Dès jeudi, nous avions prévenu Jean-Baptiste Lemoyne que le retour de l'ensemble des voyageurs français prendrait plus d'une semaine, notre objectif étant de faire rentrer les clients avant les fermetures d'aéroports. Le Président a dit que c'était la priorité, donc même avec des infrastructures fermées, il sera possible de le faire.