LAGRANGE acquiert une participation majoritaire chez CERISE

Au delà de l’activité traditionnelle d’affaires, les Apart'Hôtels répondent de plus en plus à la demande de courts séjours touristiques et présentent l’avantage d’une activité très constante sur toute l’année qui permet de s’affranchir de la saisonnalité habituelle des sites touristiques. Sur ce segment de marché, les sites du Groupe CERISE complètent parfaitement notre gamme actuelle.

cette cession progressive se fait de manière harmonieuse et permet de mettre en place les synergies recherchées par le Groupe CERISE ; ce rapprochement permet l’accélération du développement et la réalisation de nouveaux projets facilitée par le support et le soutien des équipes du Groupe LAGRANGE

, concentré sur le marché des résidences, trouve un complément d'activité avec LAGRANGE, qui bénéficie d'une forte présence dans les zones touristiques côtières et montagnardes avec plus deLa collaboration entre les deux entités devrait engendrer des, permettant à CERISE Hôtels et Résidencesdéjà à l'étude. Pierre-Olivier Toumieux , propriétaire du groupe LAGRANGE, rappelle que « Yannick Auré , président du groupe CERISE, tient à préciser que «».