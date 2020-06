La Boutique des Pyrénées Agence de voyages spécialiste des vacances sur-mesure

Installées dans les Pyrénées où elles sont nées, les créatrices de vacances de la Boutique des Pyrénées proposent gratuitement des idées de vacances, petites et grandes, pour tous les goûts et tous les budgets. Chaque formule est librement adaptable par les clients pour leur permettre de construire un séjour sur-mesure de qualité grâce à un accompagnement personnalisé et expert.



Dénomination :

LA BOUTIQUE DES PYRENEES



Date de création :

2008



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM065100008



Créée il y a plus de trente ans par le Département des Hautes-Pyrénées, la Boutique des Pyrénées est une émanation d’un service public de développement touristique du territoire.



À ce titre, elle bénéficie d’une connaissance approfondie du terrain et des prestations proposées aux vacanciers.

Et elle veille à ce que les touristes passent d’excellentes vacances dans les Hautes-Pyrénées.

Forte de cette expérience et de cet engagement, elle a fait le choix de se doter d’un statut d’agence de voyages pour mettre au profit des clients son expertise du territoire. Ainsi, depuis plus de 10 ans, elle propose un service complet d’organisation de séjours clés en main, avec conseils de voyage d’experts et des services « aux petits oignons », pour les enfants et adolescents, les familles, les couples, les tribus…

TOP 1 DES SÉJOURS : LES PYRÉNÉES ROAD TRIP



Point d’orgue des services proposés, la Boutique peut planifier et réserver des Pyrénées Trip, de véritables voyages itinérants sur-mesure, sur les versants français et espagnols des Pyrénées, sur un itinéraire 100% personnalisé.





5 bonnes raisons de partir avec la Boutique des Pyrénées



Avoir un contact humain

Une interlocutrice unique et non virtuelle, avec un visage et un prénom, pour échanger, vous conseiller et apporter des réponses claires, rapides et concrètes.



Gagner du temps, Se faciliter la vie

Présentes sur place, nous pouvons tout organiser pour vous et selon vos envies : la réservation des hébergements, une sortie en montagne avec un accompagnateur, la rencontre avec un berger, un dîner dans une bonne table, un massage… Nous savons tout faire! Et vous pouvez nous déléguer autant que vous le souhaitez l’organisation et la réservation de votre voyage.



Profiter des bons tuyaux

Expertes des Pyrénées, nous vous donnerons des conseils personnalisés et des adresses que vous ne trouverez dans aucun guide.



Eviter les galères

Tous les prestataires proposés sont sélectionnés pour leur qualité et nous resterons toujours disponibles pour vous assister en toute circonstance.



Le respect du budget

Le budget est fixé par le client, et il est scrupuleusement respecté. La Boutique garantit les meilleurs prix publics des différentes prestations retenues sans suppléments ni compromis sur la qualité.





En couple

En famille

Groupes

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

Conciergerie

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Astronomie

Attractions

Aventure

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Golf

Observation animale

Œnologie

Petit train

Photographie

Rafting

Randonnée

Raquettes

Ski

Spitituel

Sport

Vélo

Balnéo







Intenses Pyrénées – Séjour itinérant

3 jours où s’enchainent détente dans les sources d’eau chaude, ivresse au sommet du Pic du Midi, stupéfaction face au colossal Cirque de Gavarnie inscrit à l’Unesco, émerveillement dans le jardin d’Eden de Cauterets – Pont d’Espagne et voyage mystique à Lourdes.



→ En savoir plus

3 jours où s’enchainent détente dans les sources d’eau chaude, ivresse au sommet du Pic du Midi, stupéfaction face au colossal Cirque de Gavarnie inscrit à l’Unesco, émerveillement dans le jardin d’Eden de Cauterets – Pont d’Espagne et voyage mystique à Lourdes.

Le plus beau tour des PYRENEES – Séjour itinérant entre France et Espagne

Cols panoramiques, cirques spectaculaires, canyons profonds, lacs étincelants, villages accueillants se succèdent le long de cette boucle qui entoure le cœur des Pyrénées inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco.

A découvrir : Cirque de Gavarnie, Pic du Midi, Tourmalet, Canyon d’Ordesa, Lourdes, Route des lacs de haute montagne…



→ En savoir plus

Family trip - Séjour itinérant entre France et Espagne

Vivre en famille l’expérience unique d’un roadtrip exaltant. Chaque jour est différent : les paysages grandioses et les découvertes stupéfiantes s’enchaînent, les activités ludiques ou plus actives se succèdent. Tout est proposé, rien n’est imposé. Une vraie aventure comme dans les films. Vous serez les héros de vos enfants.



→ En savoir plus





Horaires : 8h30-12h30 et 13h30-18h (17h le vendredi)

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

INFORMATION RESERVATION : LA BOUTIQUE DES PYRENEES

laboutique@ha-py.fr

Tel : +33 (0)5 62 56 70 00





DIRECTRICE DE LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES

Isabelle PÉLIEU

isabelle.pelieu@ha-py.fr

Tel : +33 (0)5 62 56 70 60

Mobile : +33 (0)6 24 24 19 75



RESPONSABLE COMMERCIALE

Anna FONTAN

anna.fontan@ha-py.fr

Tel : +33 (0)5 62 56 70 06

Mobile : +33 (0)6 37 76 99 43



Adresse postale : 11 rue gaston manent – 65000 TARBES



Site web : www.pyrenees-trip.com

www.tourisme-hautes-pyrenees.com



