La Croatie propose la vaccination gratuite aux voyageurs

La Croatie ouvra la vaccination aux ressortissants étrangers.Le gouvernement croate a annoncé que les non-citoyens de la République de Croatie pourraient également se faire vacciner lors de leurs vacances.Cette mesure concerne :- tous les citoyens de la République de Croatie, inscrits auprès d’une assurance maladie – ou non.- toutes les personnes de nationalité étrangère qui visitent ou résident temporairement sur le territoire de la République de Croatie.Plus tôt dans l’année, le Ministère croate du Tourisme et des Sports ainsi que l’office de tourisme ont mis en place le label Safe Stay in Croatia pour garantir des séjours en toute sérénité au sein d’établissements respectant les mesures sanitaires en vigueur et soumis à des contrôles rigoureux et réguliers.