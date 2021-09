La Finlande et l'Islande donnent rendez-vous aux pros à Paris et en virtuel !

Les Offices de Tourisme de Finlande et d’Islande organisent un workshop à Paris le 21 septembre 2021 de 16h30 à 21h à l'Ambassade de Finlande à Paris (7e).Une dizaine de partenaires seront présents pour chaque destination : hôteliers, compagnies aériennes et de ferries, excursionnistes et agences réceptives...Pour ceux qui ne pourraient se rendre sur Paris, l'évènement se déclinera aussi au format digital. Les opérateurs proposent ainsi des créneaux horaires les 21 (de 10h à 16h) et 22 septembre (de 10h à 17h) pour des rencontres en visio conférence.A noter queInscriptions présentiel et virtuel