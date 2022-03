Appli mobile TourMaG



La Grande-Bretagne nous ouvre les bras

La Grande-Bretagne c’est l’exotisme, le dépaysement, le charme, l’originalité, l’insolite et un brin de folie à deux pas de chez nous. Aujourd’hui alors qu’une page s’est tournée et que la crise sanitaire nous libère, elle nous ouvre les bras. Que ce soit en train, avion ou bateau ou en voiture par le tunnel, le trajet n’est jamais bien long et les offres de transport se multiplient. Avec le décalage horaire on gagne même une heure à l’arrivée. Et terminé l’épisode des tests sanitaires. Désormais, seuls un passeport valide et le formulaire Passenger Locator Form sont nécéssaires pour tous les séjours loisirs de moins de 6 mois.

Rédigé par Michèle SANI le Mercredi 2 Mars 2022

Oui, de Londres à Liverpool, de Cardiff à Glasgow ou Birmingham, à travers ses régions sauvages ou théâtrales la Grande-Bretagne nous réserve une année 2022 exceptionnelle, jalonnée d’évènements, de festivités, de commémorations. En voici quelques exemples marquants :



Durant quatre jours, du 2 au 5 juin, de grandes célébrations populaires auront lieu pour marquer cette première dans l'histoire du pays : le Jubilé de Platine de la Reine. Élisabeth II accédait au trône voici 70 ans, en 1952 à l’âge de 25 ans et pour l'occasion, le Royaume-Uni voit les choses en grand. Parades militaires, spectacles inédits, « Trooping the colour » version XXL, concerts, pique-nique géant, concours pâtissier avec le déjà célèbre « Platinum pudding » et sa très attendue recette parfaite. Les premières célébrations se tiendront du 12 au 15 mai à Windsor au cours d'un spectacle unique, le Platinum Jubilee Celebration.



Idéalement située dans les Midlands, au centre de la Grande-Bretagne, la trépidante Birmingham accueillera du 28 juillet au 8 août les Jeux du Commonwealth. Cette compétition multisports comparable aux jeux olympiques d’Eté réunit depuis 1930 les meilleurs sportifs des nations membres du Commonwealth. Elle nous réserve quelques originalités à découvrir comme le rugby à 13, le boulingrin ou le netball. Ludique et inclusif, d’une durée de six mois (à partir de mars), le Birmingham 2022 Festival mettra en valeur l’exceptionnel secteur culturel de cette région des « terres du milieu ».



Parmi les évènements sportifs gageons qu’ils retrouveront leur succès et leur public : les meilleurs golfeurs du monde pour le 150ème Open Championship à Saint Andrew ; l’UEFA Women’s Euro qui regroupera l'élite du football féminin en Angleterre tout au long du mois de juillet ; la Coupe du Monde de Rugby League (Rugby à 13, dans toute l’Angleterre) à la mi-octobre ; le tournoi de Wimbledon (27 juin – 10 juillet) et la Royal Ascot l’une ces courses de chevaux les plus célèbres au monde (14 – 18 juin).

pour l’Ecosse l’Année des histoires. Elle célébrera la richesse des histoires inspirées, écrites ou créées sur ses terres et mettra en lumière les conteurs locaux et icônes de la littérature qui ont immortalisé la culture du pays. Parmi ces icônes citons le poète Robert Burns, Walter Scott célèbre pour ses romans historiques (dont Ivanhoé), Ian Rankin connu pour ses séries et romans policiers à JK Rowling qui doit sa notoriété mondiale à la série Harry Potter.



D'Angleterre, du Pays de Galles et d'Ecosse des villes qui vous tendent les bras et une actualité particulièrement riche et des nouveautés à foison font de 2022 l’année idéale pour (re)découvrir la Grande-Bretagne. A retrouver dans notre dossier destination.



→ Tout savoir sur les



