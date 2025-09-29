La Nièvre se réinvente avec sa nouvelle marque, La Nièvre Naturellement

La marque met en avant le nom « La Nièvre » associé à la signature « naturellement », un choix qui souligne l’authenticité et la sincérité du territoire.



Le logo, dont le « n » reste le marqueur central, se veut évolutif, adaptatif et porteur de créativité.



La nouvelle identité s’articule autour de quatre valeurs majeures :

Créative : un territoire inspirant, stimulant l’audace et l’innovation.

Durable : un ancrage fort dans le respect de l’environnement et des savoir-faire locaux.

Humaine : un esprit d’entraide et de soutien pour les habitants comme pour les porteurs de projets.

Plurielle : une richesse paysagère et culturelle, entre forêts, lacs, rivières, patrimoine et modernité.