La Nièvre se réinvente avec sa nouvelle marque, La Nièvre Naturellement

Nièvre Attractive, l’agence d’attractivité et de développement touristique du département, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de promotion territoriale.
Après avoir porté deux marques distinctes, Nièvre Tourisme pour le développement touristique et Essayez la Nièvre pour attirer de nouveaux habitants, l’agence lance désormais une identité unique et fédératrice : La Nièvre Naturellement.
Avec cette nouvelle bannière, l’objectif est clair : simplifier la communication et marquer durablement les esprits.
"Le premier touriste est aussi l’habitant", rappelle l’agence, qui souhaite valoriser la Nièvre comme un territoire où il fait bon vivre, visiter et entreprendre.
Une identité forte et authentique pour la Nièvre
La marque met en avant le nom « La Nièvre » associé à la signature « naturellement », un choix qui souligne l’authenticité et la sincérité du territoire.
Le logo, dont le « n » reste le marqueur central, se veut évolutif, adaptatif et porteur de créativité.
La nouvelle identité s’articule autour de quatre valeurs majeures :
Créative : un territoire inspirant, stimulant l’audace et l’innovation.
Durable : un ancrage fort dans le respect de l’environnement et des savoir-faire locaux.
Humaine : un esprit d’entraide et de soutien pour les habitants comme pour les porteurs de projets.
Plurielle : une richesse paysagère et culturelle, entre forêts, lacs, rivières, patrimoine et modernité.
Un déploiement multicanal
La Nièvre Naturellement se déploie progressivement sur l’ensemble des supports de communication de Nièvre Attractive, avec un site web dédié, une présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn), des éditions imprimées telles que cartes touristiques, brochures et affiches, ainsi que des goodies et campagnes promotionnelles.
Cette nouvelle marque vise à fédérer habitants, visiteurs et acteurs économiques sous une même identité, en inscrivant la Nièvre comme un territoire de vie riche en expériences et en opportunités.
A lire aussi : Sur quel réseau social communiquer pour toucher sa cible ?
