TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

La Nièvre se réinvente avec sa nouvelle marque, La Nièvre Naturellement

Une marque pour séduire habitants et visiteurs


Nièvre Attractive lance La Nièvre Naturellement, une nouvelle marque grand public qui unifie la communication du département et met en avant ses atouts pour les habitants, les visiteurs et les entrepreneurs. Elle incarne l’esprit de la Nièvre et se déploie sur le web, les réseaux sociaux, les supports imprimés et les campagnes promotionnelles.


Rédigé par le Lundi 29 Septembre 2025

La Nièvre se réinvente avec sa nouvelle marque - Depositphotos @javiergil
La Nièvre se réinvente avec sa nouvelle marque - Depositphotos @javiergil
Aer Lingus
Nièvre Attractive, l’agence d’attractivité et de développement touristique du département, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de promotion territoriale.

Après avoir porté deux marques distinctes, Nièvre Tourisme pour le développement touristique et Essayez la Nièvre pour attirer de nouveaux habitants, l’agence lance désormais une identité unique et fédératrice : La Nièvre Naturellement.

Avec cette nouvelle bannière, l’objectif est clair : simplifier la communication et marquer durablement les esprits.

"Le premier touriste est aussi l’habitant", rappelle l’agence, qui souhaite valoriser la Nièvre comme un territoire où il fait bon vivre, visiter et entreprendre.

Une identité forte et authentique pour la Nièvre

Autres articles
La marque met en avant le nom « La Nièvre » associé à la signature « naturellement », un choix qui souligne l’authenticité et la sincérité du territoire.

Le logo, dont le « n » reste le marqueur central, se veut évolutif, adaptatif et porteur de créativité.

La nouvelle identité s’articule autour de quatre valeurs majeures :
Créative : un territoire inspirant, stimulant l’audace et l’innovation.
Durable : un ancrage fort dans le respect de l’environnement et des savoir-faire locaux.
Humaine : un esprit d’entraide et de soutien pour les habitants comme pour les porteurs de projets.
Plurielle : une richesse paysagère et culturelle, entre forêts, lacs, rivières, patrimoine et modernité.

Un déploiement multicanal

La Nièvre Naturellement se déploie progressivement sur l’ensemble des supports de communication de Nièvre Attractive, avec un site web dédié, une présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn), des éditions imprimées telles que cartes touristiques, brochures et affiches, ainsi que des goodies et campagnes promotionnelles.

Cette nouvelle marque vise à fédérer habitants, visiteurs et acteurs économiques sous une même identité, en inscrivant la Nièvre comme un territoire de vie riche en expériences et en opportunités.

A lire aussi : Sur quel réseau social communiquer pour toucher sa cible ?


Lu 141 fois

Tags : campagne de communication, nièvre
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Dernière heure

Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ?

La Nièvre se réinvente avec sa nouvelle marque, La Nièvre Naturellement

Aéroport Carcassonne : la France doit récupérer des aides illégales versées à Ryanair !

Lufthansa va supprimer 4 000 postes pour "redresser sa rentabilité"

Un déraillement entraîne la fermeture du Panoramique des Dômes

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

PROMOSEJOURS - Agent de réservation H/F - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !
Partez en France

Partez en France

La Nièvre se réinvente avec sa nouvelle marque, La Nièvre Naturellement

La Nièvre se réinvente avec sa nouvelle marque, La Nièvre Naturellement
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ?

Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ?
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Ryanair retarde l’abandon de la carte d’embarquement papier

Ryanair retarde l’abandon de la carte d’embarquement papier
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Trip.com va vendre les billets de train SNCF

Trip.com va vendre les billets de train SNCF
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

PONANT : une croisière "gastronomie et diplomatie" à bord du Commandant Charcot

PONANT : une croisière "gastronomie et diplomatie" à bord du Commandant Charcot
HotelMaG

Hébergement

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro veut élargir l’horizon du marché français de la croisière

Cruisepro veut élargir l’horizon du marché français de la croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…

Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias