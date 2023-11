La Nouvelle-Calédonie part en campagne

Cette coopération et cette campagne nous donnent donc l’occasion de faire connaître davantage notre bel archipel et de faciliter son accessibilité en nous appuyant sur les services qualitatifs et les vastes réseaux de ces deux partenaires aériens.

Depuis le Singapore Airlines et Nouvelle-Calédonie Tourisme déploient une campagne conjointe avec une offre promotionnellepour des voyages possibles entre le 16 février et le 31 octobre 2024.Une offre qui met en avant le nouveau voleffectué par [Singapore Airlines]urblank:https://www.tourmag.com/L-A380-de-Singapore-Airlines-vient-saluer-Paris-avec-ses-nouvelles-cabines_a120400.html en: une liaison récente et directe pour gagner la Nouvelle-Calédonie, qui permet aux voyageurs de, avec» le souligne Mickaël Forrest, Président de Nouvelle-Calédonie Tourisme.