La Pèlerine, des séjours de randonnée pédestre pour marcher en toute sérénité

Sur ce même séjour, on bichonne nos clients puisqu'en toute fin de séjour, ils terminent en beauté dans un hôtel-restaurant 4**** (1 étoile au Michelin) dans le village de Pont d’Alleyras.De quoi finir sur une belle note et garder d’innombrables souvenirs de ce coin de France très nature… qui donne tout simplement l’envie d’y revenir !Partir avec La Pèlerine, c’est profiter de manière générale des plus beaux itinéraires de randonnée en Auvergne et en France, le tout dans des hébergements de qualité en hôtels et chambres d’hôtes, mais également du transfert de ses bagages d’une étape à l’autre.Marchez en toute sérénité, l’esprit libre et tranquille, tel est notre credo !Bien entendu la diversité de ses paysages, nous avons la chance incroyable en France de disposer dans une même région d’une palette de paysages très variés…La marche permet de découvrir tout en douceur et à son rythme une région… C’est un excellent moyen de déconnexion avec le quotidien, partir marcher quelques jours sans forcément aller loin de chez soi permet un dépaysement total.Que l’on préfère les bords de mer, la campagne, la moyenne ou haute-montagne, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.La Pèlerine propose des séjours sur ses territoires de prédilection : Auvergne et Grand Massif Central… mais aussi aux quatre coins de France. Nous avons la chance de bénéficier sur tout le territoire d’un ensemble de chemins et sentiers bien balisés.Alors évadez-vous et partez avec La Pèlerine sur nos plus beaux sentiers de randonnée ! C’est avec plaisir que nous vous ferons découvrir la France et ses curiosités en randonnant !