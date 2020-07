La Pèlerine Histoires de chemins…

La Pèlerine est une agence de voyages spécialisée dans les séjours de randonnée pédestre, notamment en France et sur les itinéraires Compostelle, ainsi que sur tous les chemins d’Histoire en général.

L'histoire de La Pèlerine est intimement liée au chemin de Saint Jacques, aujourd'hui encore, les itinéraires "Compostelle" demeurent l'ADN de l'agence. En effet, La Pèlerine fut l'une des toutes premières structures à faciliter le cheminement des pèlerins se lançant sur ce mythique itinéraire. Assurer un transfert de bagages d'étapes en étapes, réserver l'ensemble des nuitées le long du parcours, c'est rendre plus accessible ce pèlerinage, notamment pour toute personne hésitante à faire ses premiers pas et vivre une expérience jacquaire.

Forte de son expérience acquise au fil des ans, l'agence de randonnée La Pèlerine est aujourd'hui LA spécialiste de l'organisation de vos circuits "Compostelle", mais également une référence dans l'organisation de vos séjours Liberté aux quatre coins de France !

Dénomination :

La Pèlerine



Date de création :

1988



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM043110006



Notre agence de voyages est implantée à Saugues, en Haute-Loire, sur le chemin de St Jacques de Compostelle, deuxième ville étape de la célèbre voie du Puy en Velay.



Nous avons fêtés en 2018 nos 30 années d'existence... Claudie et René IZING sont à l'initiative de cette belle aventure... A ses débuts associatifs, La Pèlerine s'est vite spécialisée dans les séjours "liberté" en particulier sur le chemin de St Jacques au départ du Puy en Velay. Offrir la meilleure logistique possible, allier plaisir de la randonnée et sélection de prestations de qualité tels sont les engagements majeurs de La Pèlerine envers ses clients randonneurs.



Une agence loin de tout… mais si proche de vous !



La Pèlerine, nous sommes une petite agence de voyages et nous tenons à conserver la proximité et l'accueil que nous réservons à nos clients. Nous sommes une équipe de 10 personnes où chacun est polyvalent. Notre atout principal réside dans le contact que nous entretenons avec nos clients. Nous avons un principe fort : les clients doivent avoir un seul contact au sein de l'agence. Ce contact sera l'interlocuteur référent pour répondre à vos demandes, du début jusqu'à la fin de votre réservation. Cette personne s'occupera aussi bien de vous conseiller sur la destination, mais gèrera également l’ensemble de vos réservations pour votre séjour, tout comme la facturation et la préparation de vos documents de voyage. Cela nous permet d'être à votre écoute, attentionnés et disponibles à vos demandes et de vous garantir une qualité de service optimale.





Des randonnées tout confort…



Nous faisons le choix de privilégier des hébergements de qualité et confortables pour nos clients. Avec l'agence La Pèlerine, vous avez cette garantie-là ! Vous n'aurez pas de nuitées en gîtes ou en dortoirs (sauf exception !). Nous accordons une importance toute particulière dans le choix des hébergements avec lesquels nous travaillons. Nous privilégions des hôtels étoilés ou des chambres d'hôtes de qualité. Nous estimons qu'il est important pour nos randonneurs de pouvoir apprécier un hébergement confortable après une bonne journée de marche. Par ailleurs, n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits si vous souhaitez encore plus de confort. En effet, à certaines étapes du chemin nous sommes à même de vous réserver des nuitées dans des hébergements de catégorie supérieure. Pour tous nos circuits, nos clients bénéficient d'une prestation de transport de bagages, d'une étape à l'autre. Ce service offre l'avantage de randonner léger !

Votre randonnée « sur-mesure »…



S'engager sur le chemin vers Compostelle est un projet motivant tant l'expérience est enrichissante. Tous les récits qui témoignent de cette aventure ne donnent qu'une envie : Prendre le chemin. Cependant l'effort à fournir au quotidien peut dissuader les moins ambitieux tant certaines étapes du chemin peuvent paraître longues et fastidieuses. Au fil des ans, notre savoir-faire et nos différents partenaires hébergeurs le long du chemin de Compostelle vous offrent l'opportunité de composer votre chemin « sur mesure », une forme de Compostelle « à la carte » qui vous permet de mieux équilibrer vos étapes. Raccourcir les étapes pour certains ou les rallonger pour d'autres, choisir le nombre de jours que vous envisagez de marcher, autant d'éléments qui nous permettront de vous proposer un devis sur-mesure pour que marcher sur le chemin devienne un réel plaisir.



Randonnée Le Puy en Velay - Conques

À partir d’un participant, en liberté avec nuitées en demi-pension et transfert de bagages, aux dates de votre choix.



Votre randonnée, au départ du Puy en Velay, vous mènera de la Margeride à l'Aubrac pour finir au Pays d'Olt. C’est l’itinéraire incontournable, le « best-of » des séjours Compostelle à réaliser au moins une fois dans sa vie ! Vous ferez étapes dans de beaux villages lors de votre pèlerinage sur les chemins de St Jacques de Compostelle. Arrivée saisissante de votre randonnée dans l'une des villes les plus emblématiques de St Jacques de Compostelle : Conques et sa célèbre abbatiale du 12ème siècle. Conques se trouve au nord de Rodez, c'est un village médiéval tassé autour de l'Abbatiale Sainte-Foy, dont l'architecture et les sculptures du porche sont remarquables, et elle cache un trésor, la statue en or de Sainte Foy. Surtout, quand vous serez à Conques, prenez le temps de visiter ce village classé parmi les plus beaux de France.



Randonnée Montagne Ardéchoise en famille avec un âne

En famille, en liberté avec nuitées en demi-pension et location d’un âne, aux dates de votre choix.



Située dans la partie orientale du massif central, la montagne ardéchoise est au cœur du parc naturel régional des Monts d’Ardèche. Dotée d’une grande richesse naturelle et géologique, le volcanisme omniprésent a permis l’obtention du label Géopark de l’UNESCO sur plusieurs sites et volcans. Nous vous proposons de découvrir lors de ce séjour de randonnées avec nos accompagnateurs en montagne ses sites exceptionnels tels que les sources de la Loire, le Mont gerbier de Jonc, la vestide du Pal (ancien volcan) avec nos ânes témoins de la riche histoire des muletiers de l’Ardèche. Les ânes permettront à vos enfants de découvrir la randonnée tout en leur faisant oublier les kilomètres.



Randonnée Escapade Gourmande dans les Gorges de l’Allier

À partir d’un participant, séjour en étoile dans un hôtel 4**** et restaurant étoilé, aux dates de votre choix.



Une randonnée en Auvergne du Sud au cours de laquelle vous pourrez allier le plaisir de la marche à celui du confort et de la Gastronomie. Pont D’Alleyras : C'est là que vous trouverez votre hôtel restaurant, situé au coeur des Gorges de l'Allier. Son nom le « Haut-Allier », cette jolie demeure vous accueillera chaque soir afin que vous puissiez vous détendre et vous délecter de la cuisine de Philippe Brun (Toque d'Auvergne). Ce chef parvient comme nul autre à associer la rudesse des montagnes auvergnates aux matins calmes de l'Orient. Vous retrouverez l'authenticité des saveurs et des produits, en même temps que des présentations raffinées. Tout au long de votre séjour, vous découvrirez des paysages magnifiques en passant par le plateau du Velay, de la Margeride et les gorges de l'Allier, vous serez au « Bout du Monde », c'est ainsi que l'on nomme ce petit coin de paradis.



Horaires : 9h - 12h30 ; 13h30 - 17h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Chloé IZING

Conseillère Voyages

chloe@lapelerine.com

Tel : +33 (0)4 71 74 07 45



Elodie MARTIN

Conseillère Voyages

elodie@lapelerine.com

Tel : +33 (0)4 71 74 07 43





François HUGONY

Conseiller Voyages

francois.h@lapelerine.com

Tel : +33 (0)4 71 74 07 49



Nicolas BLANC

Conseiller Voyages

nico@lapelerine.com

Tel : +33 (0)4 71 74 07 41





Sylvie BLANC

Directrice adjointe et responsable communication

sylvie@lapelerine.com

Tel : +33 (0)4 71 74 07 46



Samuel CAILLEAU

Directeur

samuel@lapelerine.com

Tel : +33 (0)4 71 74 07 48



Adresse postale : LA PELERINE - 32 Place Limozin - 43170 SAUGUES



Site web : www.lapelerine.com



