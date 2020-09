La Pologne suspend toutes les lignes aériennes avec la France

La crainte de toute l'industrie touristique française se confirme, ce mercredi 16 septembre 2020.



La récente flambée de covid-19 en France attire les regards inquiets du monde entier et notre pays risque de se retrouver black-listé.



Et la première mesure drastique vient d'Europe et de la Pologne.



En effet, face à la recrudescence de l'épidémie le gouvernement polonais à décider de suspendre toutes les lignes aériennes entre son pays et la France.