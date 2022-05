La RSE, un cadre juridique plus contraignant ?

TourMaG.com – Il existe malgré tout des contraintes pour les entreprises de plus de 50 salariés.



Me Alice Goutner : Face notamment à l’urgence climatique, le caractère volontaire de la RSE laisse progressivement place à des règles contraignantes édictées par les institutions internationales, européennes et internes.



La loi Pacte de 2019 a consacré la notion d'« intérêt social » à l'article 1833 du code civil en imposant aux entreprises de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux.



Elle se traduit par les grands principes de la norme ISO 26000 : « la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui :



(1) contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ;

(2) prend en compte les attentes des parties prenantes ;

(3) respecte les lois en vigueur et est en accord avec les normes internationales de comportement ;

(4) est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations ».



Plusieurs textes vont dans le sens de la transparence sur des éléments liés à la RSE de la part des entreprises avec des contraintes plus fortes pour les grandes entreprises :



- sur l’égalité hommes/femme s : depuis le 1er mars 2022, toutes les entreprises de 50 salariés et plus devront avoir calculé et publié sur leur site internet leur Index de l’égalité professionnelle,



- sur les données environnementales au sein de la BDES renommée « base de données économiques, sociales et environnementales » (BDESE). environnementaux* ,



- l’obligation de déclaration de performance extra-financière (DPEF) dans le rapport de gestion de l'entreprise dès lors qu'elles excèdent certains seuils et interviennent sur un marché réglementé ou encore l’élaboration d’un plan de vigilance pour les multinationales.



La RSE se retrouve indirectement dans de nombreux dispositifs légaux : par exemple en matière d’information au consommateur, de droit fiscal et de droit de la concurrence.



Une entreprise qui y contreviendrait s’expose à une condamnation tant juridique que morale.



Sa responsabilité peut être engagée pour les atteintes que ses activités causeraient aux droits humains et à l’environnement.



Enfin, les documents rédigés par les entreprises peuvent être assimilées aux énonciations du règlement intérieur et acquérir le statut d’obligations générales et permanentes. Les salariés qui ne respecteraient pas les engagements pris s’expose à des sanctions disciplinaires.