La République Dominicaine : tests covid aléatoires à l'arrivée et assurance gratuite pour les voyageurs

La distanciation sociale et l'utilisation de masques seront obligatoires pendant toute la durée de séjour des visiteurs.



Tous les touristes séjournant dans un hôtel se verront accorder, sur une base temporaire, un plan d'assistance voyage qui inclura une prise en charge pour les urgences, la télémédecine, l'hébergement en cas de séjours prolongés et les frais liés à la modification de vol en cas d'infection.



Cette assurance sera fournie sans frais aux visiteurs jusqu'en décembre 2020 et sera payée à 100% par l'État dominicain.



Enfin une série de mesures concernera les fournisseurs, sous-traitant et employés. " En ce qui concerne ces derniers, le flux d'entrée et de sortie des hôtels sera soumis à un contrôle constant. " précise un communiqué.



Le gouvernement a déclaré que ce protocole est en cours de certification par le Safe Travels of the World Travel and Tourism Council (WTTC) et le Bureau Veritas