La SNCF met fin aux bouteilles en plastique à bord des trains

Sur la carte aussi, la SNCF se renouvelle. La compagnie souhaite valoriser davantage les produits français. A titre d’exemple, l’emblématique croque-monsieur a été intégralement retravaillé avec du jambon de porc sans sel nitrité, de l’emmental au lait français, un pain dont la farine est issue de blés français.Autre nouveauté : un menu petit prix (« L’express »), composé d’un sandwich et d’une bouteille d’eau, fait son apparition à la carte.Les voyageurs pourront également retrouver des recettes signées Alexia Duchêne et Nina Métayer. D'autres nouveautés feront leur apparition prochainement à bord des TGV.Les baristas se verront dotés d'une nouvelle tenue colorée. Une machine à café en libre-service viendra compléter dans un second temps l’offre du Bar TGV.Enfin des bornes tactiles seront installées à différents emplacements du TGV d’ici à 2023 pour commander et payer directement.