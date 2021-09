La Tunisie, aux frontières de la légitimité démocratique

Kaïs Saïed peut-il gouverner seul ?

Ces ouvertures ont été tout autant à l’initiative des élites politiques et économiques que des acteurs des mouvements sociaux.Elles s’incarnent par exemple dans les luttes sociales qui, sans forcément chercher à subvertir volontairement les modes de fonctionnement préétablis, créent de nouveaux espaces politiques autonomes permettant de mettre en place des réseaux d’entraide sociale pour gérer la crise pandémique face à la défaillance de l’État ou favorisant l’appropriation des territoires et espaces longtemps confisqués par le pouvoir central.Ces expériences nous invitent non seulement à analyser le moment politique actuel à travers le prisme d’activités politiques électorales, partisanes et gouvernementales, mais aussi à prendre en considération les acteurs à la marge de la politique institutionnelle, leurs discours, leurs pratiques et les représentations qui tendent à renouveler les contours de l’espace politique et à déplacer les frontières.Mais ces différents coups portés au système sont-ils suffisants pour mettre totalement fin au régime politique et économique qui a gouverné la Tunisie pendant plus de cinquante ans ? La réponse est évidemment non.L’expérience tunisienne de ces dix dernières années révèle que le système a une capacité de résilience insoupçonnée et que l’élite politique et économique gouvernante trouve le moyen de s’arranger avec les anomalies et les monstres qu’elle crée.Le recours populaire à la « bonne autorité » incarnée par Kaïs Saïed – supposé, dans un même mouvement, réhabiliter l’ordre moral et faire écouter les revendications révolutionnaires – est d’abord symptomatique de l’incapacité des partis classiques de l’opposition existants et des différentes structures intermédiaires à prendre en main l’affrontement démocratique contre la classe gouvernante Les attentes élevées placées par le peuple dans le président risquent d’être rapidement déçues au regard de la capacité du système économique et politique qui a gouverné la Tunisie pendant plus de cinquante ans à se régénérer.À cet égard, rappelons que la Tunisie n’a jamais été gouvernée par un seul homme. Elle a été historiquement sous l’emprise d’un parti-État policier soutenu par des pouvoirs économiques veillant selon les époques à maintenir un contrat social assurant un minimum de redistribution des richesses.En l’absence de cette configuration, la grande inconnue porte sur la nature des alliances que Kaïs Saïed va devoir négocier avec ceux qui détiennent le pouvoir économique d’un côté et ceux qui continuent à maîtriser les rouages de l’État et notamment le ministère de l’Intérieur de l’autre.

Va-t-il réussir à faire les concessions nécessaires pour se maintenir au pouvoir sans trahir les attentes très élevées de larges franges de la population tunisienne ? Plus généralement, la question omniprésente est de savoir si, et comment, il va mettre fin à cette phase transitoire et aux mesures exceptionnelles qui vont avec.

La sortie de crise : changer les institutions ou les personnes ?

Là aussi, les avis divergent sur la bonne manière de sortir de cette phase institutionnelle censée être exceptionnelle.Certains craignent la restauration autoritaire et proposent l’organisation d’élections anticipées pour faire élire un nouveau Parlement et nommer un nouveau gouvernement en espérant voir l’émergence de nouvelles personnes à la hauteur des défis politiques actuels.D’autres considèrent que c’est le régime politique actuel qui est la source de tous les dysfonctionnements et défendent la nécessité de passer à la troisième république , avec une nouvelle Constitution et un nouveau régime politique qui neutraliserait les dérives actuelles.Or, les différentes crises politiques vécues en Tunisie montrent que les enjeux d’un changement institutionnel ne peuvent pas se réduire uniquement à un problème de personnes ou à la nature des défis politiques et socio-économiques auxquels une société est confrontée.Il s’agit donc de passer d’une approche techniciste dans la mise en place des changements institutionnels à une approche socio-culturelle qui intègre les attentes locales d’un « bon gouvernement » des hommes et dont dépend la légitimité des institutions et leur appropriation par les populations locales Loin de toute opposition réductrice entre d’un côté un fétichisme du principe démocratique désincarné et, de l’autre, la peur d’un inconscient collectif qui serait par essence épris d’autoritarisme, ce qui caractérise le processus révolutionnaire tunisien, c’est son extraordinaire capacité à inventer des institutions officielles ou parallèles et son travail continuel de réélaboration des possibles du « politique », au sens large de l’art de gouverner.Cette imagination politique collective renforce l’idée que la seule manière de préparer le futur est de ne pas l’anticiper, de ne pas le planifier, mais de consolider pour elles-mêmes les formes d’organisation de la vie à l’écart et en dépit du régime politique et économique dominant.

Hèla Yousfi, Maître de conférences, DRM-MOST, Université Paris Dauphine – PSL

