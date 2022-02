La Turquie lance une plateforme de formation en ligne

"spécialiste de la Turquie"

La Turquie a lancé une nouvelle plateforme intitulée "All in Türkiye" et propose des formations en ligne sur les atouts touristiques du pays.Les professionnels du tourisme inscrits à la plateforme auront accès à des photos, des vidéos et des commentaires sur la destination mais également à des outils marketing conçus pour aider à mieux vendre le pays aux voyageurs.Les professionnels du secteur qui auront suivi les cours avec succès recevront un certification et pourront utiliser le titre de