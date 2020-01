La case de l’Oncle Dom : Jet tours, wanted pour 850 000€... qui dit mieux ?

En fin de compte, les Chinois du Groupe Fosun, après avoir investi des centaines de millions d’euros dans Thomas Cook (en pure perte), compte tenu du naufrage du voyagiste (et de leurs millions), ont décidé de remettre au pot.



En effet, ils avaient annoncé fin décembre avoir racheté la marque (et apparemment ses dérivés) pour la bagatelle de 13 millions d’euros.



Il est vrai que, lorsque l’on aime, on ne compte pas….



Et que, selon le très sérieux quotidien britannique The Times, ils voudraient faire renaître la marque, en juin prochain, sous la forme d’une agence de voyages… en ligne.



My God, comme disent les grands-bretons... sacré pari ! En même temps, la Chine est assez peuplée pour que ça marche et, après tout, c’est leur pognon !



Du côté français, la marque Thomas Cook, Jet Tours et consorts (il y en a environ une bonne soixantaine) est toujours à vendre aussi.



L’audience tenue par le Tribunal de Commerce lundi dernier n’aura toujours pas tranché… et pour cause. Les enchères montent avec des acteurs « surprise » qui s’annoncent quand même avec quelques pécules.



On connaissait la proposition et l’envie du GIE ASHA (Selectour/Havas) pour la reprise de la marque Jet Tours et ses affluents, on ne soupçonnait pas, ainsi que le révèle notre confrère l’Echo Touristique, la subite envie d’Hervé Vighier, fondateur de Marmara.