La combinaison gagnante qui transforme les agences de voyages en commerçants numériques modernes L’industrie du voyage a été l’un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus, mais les agences ont encore du punch en matière de mobilité mondiale.

Chez Travelport, nous comprenons que la numérisation et la confiance offrent une combinaison gagnante qui rend la vente de voyages efficace et efficiente pour nos agences clientes. C'est pourquoi nous nous efforçons de doter nos agents d'outils de numérisation et des capacités dont ils ont besoin pour gagner la confiance de leurs voyageurs.

Les développeurs de technologies de l'industrie du voyage construisent des solutions de vente au détail numériques modernes, mais le problème est que bon nombre de ces solutions sont encore reliées entre elles par d'anciens systèmes qui ne sont pas adaptés à l'usage. Alors que l'industrie du voyage s'efforce de combler le fossé entre ces systèmes et les nouvelles méthodologies de développement, chez Travelport, nous accélérons le rythme du changement pour nos partenaires et clients en simplifiant les complexités de la distribution des voyages avec notre plate-forme de nouvelle génération,

Il est temps de dire « au revoir » aux complexités du passé.



Pour aider les développeurs, les agences de voyages et les sociétés de gestion de voyages à découvrir le nouveau marché de l’industrie du voyages, nous avons dévoilé nos

En plus d'adopter la bonne technologie, les voyagistes doivent adopter l'élément essentiel de toute relation client : la confiance.



Plus tôt cette année, nous avons mené



Les résultats ont révélé que les deux facteurs les plus importants pour instaurer la confiance parmi les voyageurs sont « pas de coûts cachés » (55%) et « produits entièrement flexibles ou remboursables » (45 %).



Il n'est pas surprenant que les gens n'aiment pas les coûts cachés ; mais, il est important de comprendre à quel point les voyageurs détestent réellement ces coûts. En réalité, gagner la confiance des consommateurs dépend davantage de la transparence des prix que des résultats de sécurité à long terme, selon nos recherches.



La bonne technologie peut, bien sûr, rendre l'expérience tellement meilleure et permettre une plus grande transparence dans la façon dont vous présentez vos offres aux voyageurs.



La montée en puissance des vitrines intelligentes et les connexions API plus rapides et plus légères permettent aux métamoteurs de recherche et de réservation de maîtriser la vente incitative en fournissant les éléments constitutifs pour l'obtention d'une plus grande transparence tarifaire dans les résultats de recherche. Chez Travelport, par exemple, nous aidons des entreprises comme



Les fonctionnalités de recherche et d'achat obsolètes ne devraient plus laisser les fournisseurs ou les agents de voyages se sentir incapables de créer des vitrines virtuelles qui renforcent la confiance. Avec le nombre d'options et d'outils offerts par les compagnies aériennes, les voyagistes n'ont plus besoin de se fier aux offres les moins chères comme différenciateur clé.



Le défi réside dans la tarification continue et les avantages commerciaux signalés de l'introduction de sauts de prix incrémentiels entre les réservations de sièges. Pour les agences, cela peut rendre la capacité de traiter et d'afficher des résultats de recherche précis et des comparaisons de prix beaucoup plus complexes.

Rejoignez-nous en disant « Bonjour » à un avenir plus simple et plus clair pour l’industrie du tourisme.



Exploiter la bonne technologie qui répond à ces exigences est crucial pour un avantage concurrentiel et atteindre l'excellence dans la commercialisation. C’est aussi crucial pour construire la confiance.



C'est pourquoi chez Travelport, nous avons conçu notre vaste plateforme de nouvelle génération

Nous continuerons d'étendre la plate-forme avec de nouvelles fonctionnalités pour ouvrir un monde de choix grâce à des connexions flexibles et faciles à gérer à plusieurs sources de contenu - et simplifier la façon dont les acheteurs de voyages, les vendeurs et les clients se connectent.



Du contenu fourni via n'importe quelle source, y compris NDC, aux connexions API légères et plus rapides à Air Cache et aux améliorations Intelligent Storefront qui permettent des expériences d'achat personnalisées et même des options d'échange en libre-service que les voyageurs veulent et ont besoin… pour nous, Travelport+ est une évolution qui va continuer à mener l’industrie du tourisme dans le monde des expériences de vente modernes.



Visitez

