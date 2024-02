La connectivité internet en vacances est un incontournable pour plus de 80% des voyageurs…

L'accès à Internet mobile est désormais plus essentiel que jamais pour les voyageurs internationaux. Se débrouiller dans un nouveau pays, vérifier les détails de sa réservation d’hôtel ou encore rester connecté à ses proches reposent sur une connexion Internet fiable et sans faille.



Rédigé par Nathalie LAMRI le Lundi 19 Février 2024

Internet en vacances est un must-have ! La manière dont les gens voyagent a été considérablement influencée par Internet.



Dans le passé, les voyageurs s'appuyaient sur les agents de voyage, les guides et le bouche-à-oreille pour planifier leurs voyages. Cependant, avec Internet désormais facilement accessible, les voyageurs peuvent puiser dans une multitude d'informations sur les destinations, les activités et les hébergements.



Selon une enquête de HighSpeedInternet, 81 % des voyageurs considèrent l'accès à Internet comme essentiel lors du choix de leurs destinations de voyage.



Selon une étude réalisée par Next Content en France pour le site de comparaison Liligo, 83% des voyageurs de moins de 40 ans se connectent à Internet pendant leurs vacances. Selon Next Content, 96 % des propriétaires de smartphones emportent leurs appareils en vacances. Les tablettes et les ordinateurs portables sont également des compagnons de voyage fréquents, du moins pour 62 % des propriétaires de tablettes et 42 % de ceux qui possèdent un ordinateur portable.



Ce changement a entraîné des modifications notables dans le comportement des voyageurs. Les voyageurs utilisent non seulement leurs smartphones pour obtenir des informations de voyage, mais peuvent également réserver facilement des vols, des hôtels et des circuits en ligne d'un simple clic. Autre chiffre intéressant de l'étude de Next Content : près de 25 % des personnes qui ont emporté leur smartphone ont effectué des réservations de services touristiques via leur mobile lors de leur dernier voyage, principalement des activités, suivies de restaurants et d'hébergements. Ce pourcentage atteint 40 % pour les propriétaires d'iPhone.



Adoption du marché de l'eSIM : insights clés Selon les prévisions de GSMA Intelligence, il y aura 2,4 milliards de connexions de smartphones eSIM dans le monde d'ici 2025 (33 % du total des connexions de smartphones).



eSIM : 2,4 MILLIARDS D'APPAREILS EN 2025, CONTRE 36 MILLIONS EN 2019



Nouvelles opportunités pour l'industrie du voyage L'eSIM se présente comme une technologie en plein essor dans l'industrie du voyage, offrant des opportunités et des avantages illimités. Son impact s'étend non seulement aux voyageurs individuels, mais aussi aux professionnels du secteur du voyage. La volonté évidente des consommateurs d'adopter cette technologie souligne l'importance de saisir l'instant présent. Alors que le marché de l'eSIM pour les voyageurs connaît une forte expansion, il devient impératif pour les Entreprises Du Voyage (EDVs) de tirer parti de cette croissance en proposant des solutions de connectivité modernes aux voyageurs, afin d’améliorer l'expérience de voyage globale pour leurs clients. L'adoption de la connectivité eSIM est une opportunité stratégique qui permet aux EDVs de renforcer leurs services, en veillant à ce qu'elles restent en tête de la concurrence dans un monde de plus en plus interconnecté.



Comment fonctionne l'eSIM ?



Actuellement, les consommateurs peuvent activer l'eSIM par divers moyens, tels que des QR codes envoyés par courrier ou en ligne. Il y a un accord unanime selon lequel l'eSIM a considérablement amélioré le processus d'activation par rapport aux cartes SIM amovibles traditionnelles. Cette amélioration se traduit par une expérience plus simple et plus rapide pour les consommateurs. Parvenir à un processus eSIM simple et entièrement digitalisé est considéré comme l'objectif ultime et universel. L'avenir semble indéniablement se tourner vers l'utilisation des applications des opérateurs eSIM, comme celle proposée par

L’internet mobile est crucial pour les voyageurs, et l'eSIM apparaît comme la solution idéale. augmentation de 500 % des dépenses sur de tels services, et le marché du voyage eSIM sera proche de 10 milliards de dollars d'ici 2028.



Chiffres clés :



L'eSIM est généralement considérée comme une option simple et économique pour répondre aux besoins de connectivité mobile pendant les voyages internationaux.



● Excluant le romaing en Europe (désormais compris dans tous les forfaits vendus par les opérateurs en Union Européenne), 50 % des voyageurs choisissent d'acheter des forfaits mobiles hors Europe.

● 60 % des voyageurs sont prêts à envisager une eSIM de voyage.

● La génération Z et les Millennials expriment une préférence pour l'eSIM et sont très réceptifs à l'idée d'obtenir des forfaits data auprès de sources alternatives comme

● Un nombre notable de 63 % des voyageurs de la génération Z montrent un intérêt pour l'acquisition de plans de données auprès d'un opérateur de voyage, tel qu'une compagnie aérienne ou un site de réservation de voyages.

● Plus de 40 % des jeunes générations trouvent que le processus d'utilisation des données, du Wi-Fi ou des cartes SIM plastiques locales est fastidieux.

● La demande de options de connectivité simplifiées à l'étranger est soulignée par plus de 60 % des voyageurs, indiquant une volonté d'investir dans un forfait eSIM.



Quels appareils les voyageurs apportent-ils généralement pour rester connectés et divertis pendant les vacances ? Sans surprise, 90 % des répondants ont indiqué avoir apporté un smartphone en voyage. De plus, plus de la moitié (55 %) ont choisi d'apporter leurs ordinateurs portables, tous deux offrant une connexion Wi-Fi fiable en déplacement.



18 % des voyageurs ont également déclaré emporter leurs consoles de jeu dans leurs. En embrassant l'adage selon lequel "voyager, c'est revenir à l'essentiel", considérez la Nintendo Switch parmi ces essentiels !



Appareils mobiles utilisés par les voyageurs pendant les vacances



Activités en ligne courantes des voyageurs : Au-delà de rester en contact avec les amis et la famille, les voyageurs utilisent Internet pour diverses activités pendant leurs vacances. Voici quelques-uns des usages les plus populaires :



● Social Media : Les voyageurs utilisent les plateformes de réseaux sociaux pour rester en contact avec leurs proches, partager des photos et des vidéos de voyage, et interagir avec d'autres voyageurs. Environ 72 % des personnes publient des photos sur les médias sociaux pendant leurs voyages.

● Applications de navigation GPS : Les applications de navigation sont fréquemment utilisées par les voyageurs pour se déplacer dans des villes et des pays inconnus, en particulier dans les régions avec des transports publics sous-développés ou une maîtrise limitée de l'anglais. Google révèle que 77 % des personnes utilisent régulièrement des applications de navigation, et plus d'un milliard de personnes utilisent activement Google Maps chaque mois.

● Recherche d'informations locales : Internet est une ressource précieuse pour la recherche d'activités locales, de restaurants et d’excursions. Cette approche aide les voyageurs à découvrir des pépites cachées et à éviter les pièges à touristes, 59,3 % des répondants citant la recherche d'informations comme leur motivation principale pour utiliser Internet, selon un rapport récent de DataReportal.

● Réservation en ligne : Les voyageurs se tournent vers Internet pour réserver des vols, des hôtels et d'autres arrangements de voyage, ce qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent. Un rapport de Resonance souligne que 47 % des Millennials préfèrent réserver via des sites Web spécifiques d'hôtels, de complexes hôteliers et de compagnies aériennes, tandis que 64 % préfèrent utiliser des sites Web de voyage. Pour les voyagistes et hôtels, rester en contact tout au long de la durée du voyage via des applications mobiles ou via leur site internet est un élément déterminant pour les jeunes voyageurs.

● Travail à distance : Selon Forbes, près de 70 % des gens travaillent en vacances ! Une étude de Passportphoto Online a révélé que 68 % des personnes utilisent leur smartphone pour travailler pendant leurs déplacements.

● Divertissement : À l'étranger, les voyageurs utilisent Internet à des fins de divertissement telles que regarder des films, écouter de la musique et jouer à des jeux vidéo. Netflix représente 14,9 % du trafic Internet mondial, suivi de YouTube à 11,6 %, selon un rapport de Sandvine.



L'importance de la connectivite mobile à l'étranger par groupe d'âge



Les raisons pour lesquelles les clients ont besoin de l’internet mobile à l'étranger varient selon les générations, mais il existe des thèmes communs.

Les générations Z et Millennials veulent généralement :



● Accès aux médias sociaux

● WhatsApp ou autre service de messagerie

● Services de VOD



Alors que les générations plus âgées, les Boomers et la génération Silencieuse préfèrent :



● Applications de navigation (GPS)

● L'information de voyage par exemple, les guides touristiques ou les avis sur les restaurants



Pourquoi une connectivité mobile fiable et ininterrompue est un élément crucial pour les voyageurs internationaux ?



Problèmes de connectivité



Tous les pays n'offrent pas le même niveau de connectivité Internet, et même dans les endroits avec une connectivité robuste, des pannes ou des ralentissements peuvent se produire. La recherche de HighSpeedInternet révèle que 84 % des répondants sont moins enclins à réserver une chambre d'hôtel ou un Airbnb si les avis en ligne indiquent une mauvaise ou aucune connectivité Internet.



Frais de roaming (données d’itinérance)



En fonction de votre opérateur mobile et du pays que vous visitez, l'utilisation de données à l'étranger peut entraîner des frais exorbitants. Que vous soyez un voyageur fréquent ou que vous partiez en vacances bien méritées, un accès Internet fiable est crucial. Cependant, la crainte des coûts excessifs associés au roaming empêche souvent les gens de profiter d'une expérience en ligne fluide à l'étranger. Mais ne vous inquiétez plus ! Avec les forfaits de données



● Selon une enquête menée par OnePoll, 67 % des voyageurs internationaux s'inquiètent du coût du roaming de données.

● Une étude de Juniper Networks montre que la facture mensuelle moyenne pour le roaming de données est de 476,27 $.

● Une étude menée par GMSA indique que les voyageurs peuvent finir par payer jusqu'à 6 fois plus cher pour le roaming de données par rapport aux tarifs domestiques.



Risques de sécurité avec les réseaux Wi-Fi publics



Les réseaux Wi-Fi publics sont largement disponibles mais peuvent présenter des risques de sécurité. Forbes a découvert que 40 % des répondants avaient eu leurs informations compromises lors de l'utilisation de Wi-Fi public, la plupart étant victimes de cyberattaques dans les aéroports ou les restaurants proposant du Wi-Fi public. Lors de la planification de votre prochain voyage aventureux, il est essentiel de prendre en compte les risques de sécurité liés à l'utilisation du Wi-Fi de l'hôtel.



Barrières linguistiques



Selon une étude de Booking.com, 28 % des répondants sont dissuadés de planifier un voyage en raison de barrières linguistiques, tandis que 20 % expriment des inquiétudes quant au fait de se perdre sans connaissance de la langue locale. Avoir accès en permanence à ses applications habituelles telles que Google Maps, ou encore TripAdvisor peut s’avérer indispensable. Malheureusement, la possibilité d'être piraté existe. Travailler sur le Wi-Fi de l'hôtel vous expose à des risques de sécurité accrus, car de nombreux hôtels disposent de réseaux Wi-Fi ouverts, ce qui facilite l'accès de tiers à vos données ou l'exploration de votre historique de navigation.

Découvrez les avantages de la connectivité internet internationale avec Ubigi eSIM : Se lancer dans un voyage à l’autre bout du monde est un projet palpitant rempli de découvertes de nouvelles cultures, de paysages époustouflants et de souvenirs inoubliables. Cependant, le défi de rester connecté est grand lorsque l'on est à l'étranger.



C'est là qu'intervient Ubigi eSIM, le compagnon de voyage idéal pour vos clients !



Avantages de l'eSIM Ubigi : 1. Connectivité globale continue :

Restez constamment connecté, naviguez sans interruption sur le web, envoyez des e-mails, accédez à vos réseaux sociaux et passez des appels vidéo où que vous voyagiez. Gâce à Ubigi eSIM, soyez connecté comme à la maison même dans des endroits lointains, dans plus de 200 destinations dans le monde.



2. Pas besoin de cartes SIM physiques :

L'eSIM Ubigi élimine la nécessité d'acheter et de changer de carte SIM dans chaque pays que vous visitez, offrant une expérience fluide et ininterrompue. L'acquisition d'une carte eSIM est un processus 100% digital et rapide, réalisé en scannant un code QR ou en téléchargeant l'application Ubigi.



3. Forfaits internet économiques :

Profitez d'une connectivité mondiale au prix de connexions locales ! L'eSIM Ubigi propose des forfaits de données économiques dans le monde entier, garantissant une connectivité ininterrompue sans vous soucier des frais de roaming excessifs. Cela permet des économies significatives, avec jusqu'à 90 % de réduction par rapport à votre fournisseur principal.



4. Numéro de téléphone inchangé :

Votre numéro de téléphone principal (et SMS) reste inchangé avec Ubigi eSIM, simplifiant la communication pour tous vos contacts. Il n'y a pas besoin de numéros temporaires ou locaux : restez connecté sans effort en déplacement. Vous pouvez également utiliser WhatsApp ou autres applications de messagerie et appels vidéo.



5. Sécurité renforcée :

L'eSIM Ubigi accorde une grande importance à la confidentialité et à la sécurité, utilisant des protocoles de cryptage avancés pour protéger les informations personnelles. Cela garantit une expérience numérique sécurisée lors de vos voyages internationaux. Pour vous protéger contre les pirates potentiels en vacances, transformez votre téléphone mobile en hotspot pour connecter tous vos appareils mobiles et accéder à Internet sans danger au lieu de vous fier aux réseaux Wi-Fi non sécurisés.



6. Accès aux services essentiels :

Que vous utilisiez l’application de votre agence de voyage ou de votre compagnie aérienne, que vous naviguiez avec votre GPS, traduisiez des langues ou utilisiez des applications de transport, Ubigi eSIM garantit l'accès à des services essentiels, améliorant ainsi votre expérience de voyage globale.



Venez nous rendre visite sur IBT Berlin du 5 au 7 mars !



Contactez-moi pour prendre un rendez-vous : nathalie.lamri@transatel.com

Découvrez comment intégrer la connectivité internet Ubigi eSIM à vos offres de services et transformer cette opportunité en une source de revenus additionnelle pour votre entreprise !



Conclusion



En intégrant la technologie eSIM dans leurs offres, les opérateurs de voyage peuvent répondre à la demande croissante de connectivité sans faille. Cette approche innovante permet aux voyageurs d'accéder à Internet sans les contraintes d'une carte SIM physique, offrant une solution pratique et fiable pour rester connecté en vacances. Dans les régions où les options de connectivité traditionnelles peuvent être peu fiables ou non sécurisées, l'eSIM devient une solution idéale, permettant aux voyageurs d'accéder facilement à leurs e-mails, d'utiliser leurs applications préférées et de naviguer en ligne sans dépendre de points d'accès Wi-Fi.



Proposer des forfaits de données adaptés aux besoins des voyageurs améliore non seulement la proposition de valeur pour les voyageurs, mais positionne également les opérateurs de voyage comme des fournisseurs avant-gardistes attentifs aux attentes de leurs clients.



Au-delà des avantages économiques indéniables, l'introduction de la connectivité eSIM Ubigi a le potentiel d'améliorer l'expérience client globale. Une connectivité sans faille favorise des expériences de voyage positives, influençant la satisfaction et la fidélité des clients. À mesure que les voyageurs accordent de plus en plus d'importance à un accès Internet fiable, l'intégration de la technologie eSIM devient une démarche stratégique pour les opérateurs de voyage afin de répondre non seulement, mais de surpasser les attentes de leur clientèle adepte de la technologie.



En résumé, proposer la connectivité Ubigi eSIM aux voyageurs offre une opportunité stratégique pour les opérateurs de voyage de s'aligner sur les tendances de l'industrie. En saisissant cette opportunité, les opérateurs peuvent distinguer leurs services, améliorer la satisfaction client et se positionner comme des leaders dans la fourniture de solutions innovantes répondant aux besoins de connectivité des voyageurs modernes.



