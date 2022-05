La hausse des prix des locations de voitures affole les acheteurs

Une hausse que subissent aussi les entreprises qui ne font que peu de volume de locations de voiture. Certaines d’entre-elles essaient désormais de privilégier les transferts de leurs salariés en taxi ou en VTC.



« Nous réservons uniquement des tarifs sous contrat corporate avec Europcar, Sixt et Avis, et une hausse a été effective à la signature des contrats 2022. Mais nos volumes étant peu élevés, nous ne prévoyons pas de budgéter cette hausse, pour le moment » , explique Pauline Vernon, travel manager du cabinet de conseil Eight Advisory France.



« Nous avons un faible volume de dépenses pour les locations de voiture courte durée au niveau global, donc l’impact de hausse sera là mais toutefois modéré comparativement à d’autres catégories pour lesquelles nos dépenses sont bien plus élevées (air/hôtel) » , nous fait aussi remarquer une multinationales française membre de GBTA.



Mais que ce soit pour les locations de voiture comme des autres modes de transport, ces hausses des prix dans l’industrie des voyages n’ont de manière générale pas été anticipé par les acheteurs interrogés dans le cadre de cet article.



« Impossible de prendre en compte cela dans nos budgets qui sont faits bien en amont dans une année » , se désole le responsable des voyages d’une multinationale française. Avant d’ajouter qu’au delà des voyages, les hausses des prix de l’énergie, notamment de l’électricité, est encore plus inquiétante, estimant déjà les hausses en des pourcentages à 3 chiffres…