Lastminute.com signe un partenariat officiel avec le Tour de France

Un tel événement sportif procure une effervescence qui va bien au-delà des quelques secondes où les spectateurs peuvent observer les cyclistes professionnels : il créé des souvenirs uniques et inoubliables !



C’est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l’idée d’être le partenaire voyage officiel du Tour de France. Ensemble, nous pouvons promouvoir l’esprit extraordinaire du sport, de la découverte et du voyage.



Nous avons hâte que des millions de personnes puissent réserver rapidement leurs prochaines vacances en se concentrant uniquement sur la ligne d’arrivée : savourer leur prochaines vacances ».

Fabio Cannavale, CEO de lastminute.com commente : «