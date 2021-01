Concurrence (dé)loyale : Lastminute.com l'emporte face à Ryanair

Le groupe Lastminute.com (lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost et Hotelscan) fait-il preuve de concurrence déloyale en vendant sur ses sites des vols Ryanair ?



Ce n'est pas l'avis de la Cour du canton du Tessin (en Italie) qui a rejeté, fin 2020, tous les points contestés par Ryanair, concluant que la méthode de travail du groupe Lastminute.com était légale et que les consommateurs peuvent continuer à comparer et à réserver des vols secs ou dans le cadre d'un forfait vacances, annonce le Groupe dans un communiqué.



Cette décision fait suite aux deux précédents procès remportés par le comparateur en 2019, auprès de la Cour de Lugano et de la Cour suprême de Rome.



La Cour du canton du Tessin a également " déclaré vexatoires les nombreuses campagnes de discrédit lancées par Ryanair contre le Groupe depuis 2009 et a jugé qu'il s'agissait d'actes délibérés de concurrence déloyale. Pour cette raison, lm group est désormais en droit de recouvrer les frais de justice et de rendre cette décision publique ", précise Lastminute.