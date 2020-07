Laurent Abitbol : "Résolument optimiste !"

"Chers amis acteurs du tourisme,



Plutôt réaliste, je n’ai pas pour habitude de « tirer des plans sur la comète » ou de lancer des projets sans une certaine prudence et une bonne connaissance du terrain…



Ce réalisme, aujourd’hui, pourrait me conduire au catastrophisme tant les médias nous assomment de prévisions sombres et tant le coup violent porté à notre économie semble avoir sonné le monde entier et particulièrement l’univers du tourisme. La paralysie des transports qui a gelé toute activité, la baisse de revenus généralisée sont autant de dégâts réels. Je ne m’étendrai pas sur les deuils qui ont noirci le ciel de nombreuses familles et auquel j’ai dû faire face à titre personnel…



Pourtant, pourtant ! Ce réalisme me conduit aussi à regarder, au-delà des chiffres, l’autre face de cette médaille :



Celle où l’on peut se réjouir que les Etats, et particulièrement le nôtre, se sont engagés pour soutenir financièrement les entrepreneurs et les salariés (et nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu’on poursuivre dans cette voie nécessaire).



Celle où l’on voit que personne ou presque n’a baissé les bras.