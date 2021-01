Laurent Wauquiez (Rhône-Alpes) : "Nous devons éviter le plus grand plan social de la montagne française"

On le voit tous les secteurs concernés directement ou indirectement par la fermeture des remontées mécaniques sont impactés.



Le constat est le même pour tous une activité en baisse de 80% à 85%.



"La difficulté de cette crise c'est que sans le ski et la neige c'est tout l'écosystème de la montagne qui tremble" lance Laurent Wauquiez.



L'objectif de cette conférence : lister tous les thèmes et les demandes des professionnels impactés pour les faire remonter au Premier Ministre via à un Mémorandum.



Une visio-conférence est prévue ce 1er février avec Jean Castex et les représentants de la montagne française.



"Nous n'avons pas le droit d'échouer. Il faut qu'on arrive ensemble à défendre notre montagne" ajoute Laurent Wauquiez.



Plus que jamais la montagne devra après ce coup de tonnerre poursuivre sa remise en question. Diversification hors ski, changement climatique... les enjeux sont nombreux !



Mais en attendant pour poursuivre la transition déjà engagée il faudra des moyens, c'est ce qu'appelle de leurs vœux tous les acteurs de la montagne. Gageons qu'ils soient entendus !