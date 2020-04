Le CRT Provence-Alpes-Côte-d'Azur va "se concentrer à court terme sur la clientèle française"

« Face à cette crise sans précédent, nous devions répondre avec détermination et sens du collectif. Aussi, j’ai souhaité ajouter un budget complémentaire de 2,6 millions d’euros pour la relance de l’économie touristique. Grace aux aides mobilisées par la Région et au travail fédérateur du CRT auprès des collectivités partenaires que je remercie, nous avons une première réponse pour envisager l’après-crise. Elle correspond à la demande de tous les professionnels du tourisme, poumon de l’économie de notre Région », affirme Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.



« Pour faire face à l’onde de choc, à la demande du President Muselier, le CRT et ses partenaires travaillent à un véritable plan Marshall de reconquête. Son objectif est clair : se concentrer, à court terme, sur la clientèle française. Nous redéploierons dans un second temps nos actions à destination des clientèles européennes et internationales, au gré des réouvertures des marchés », explique François de Canson, Président du CRT.



À court terme, le CRT et ses partenaires ont fait le choix de miser sur la clientèle française et infra-régionale.



Une campagne de communication " offensive, inédite et effective" dès la fin du confinement sera ainsi déployée au niveau national. Cette initiative est portée et financée par le CRT et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental du Var, les agences départementales de tourisme AD04 (Agence de développement des Alpes de haute Provence), AD05 (Agence de développement des Hautes-Alpes), le CRT06 (CRT Côte d’Azur France), l’ADT83 (Var Tourisme), l’AD84 (Vaucluse Provence Attractivité), les Offices de Tourisme métropolitains de Marseille, Nice et Toulon, l’Office de Tourisme d’Antibes-Juan-les-Pins et Provence Côte d’Azur Events, la liste pouvant encore être complétée