Le Centre Européen des Consommateurs (CEC) part en guerre contre les sites de voyages en ligne !

Défaut d'assistance envers les consommateurs lorsqu'elles doivent intervenir en leur nom auprès des compagnies aériennes ;



Non remboursement des billets annulés ou dans un délai trop long ;



Frais cachés à la réservation ou prélevés sur le remboursement des billets ;



Différence entre la solution proposée par la plateforme (ex : report de vol) et celle proposée par la compagnie aérienne (ex : avoir de 12 mois) en cas

d'annulation de vol ;



Mauvaise information sur les conditions d'utilisation des bons offerts par les compagnies aériennes suite aux annulations de vol (ex : le bon ne peut être utilisé que via la plateforme pour réserver un autre vol) ;



Défaut de communication sur les changements d'horaires ou les annulations de vols ;



Peu ou pas d’informations sur la prise en compte des demandes de remboursement, des délais de traitement… ;



Non application des règles sur le voyage à forfait en cas de vente dans un même contrat d'un vol + hébergement ;



Comparaison des prix quasi impossible : absence de règles claires sur les services minimum inclus dans le prix du billet, pas de prise en compte des éventuels frais supplémentaires (réservation d'un siège dans un avion, bagage en soute...) etc.