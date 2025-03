Le Forum des Pionniers 2025 aura pour objectif de repenser l’intermédiation touristique face aux mutations du marché

● Comment les intermédiaires doivent-ils évoluer dans un monde où les voyageurs sont de plus en plus autonomes ?

● Quelle complémentarité entre expertise humaine et technologies pour une intermédiation hybride plus performante ?

● Comment repenser l’intermédiation comme un levier de développement territorial, notamment en région PACA ?



Cette année, le Forum des Pionniers explore la thématique « Les futurs de l’intermédiation : nouveaux rôles, nouvelles relations, nouveaux horizons », mettant en lumière les transformations profondes du secteur.Dans un contexte de digitalisation accélérée, d’évolution des attentes des voyageurs et de mutation des modèles économiques, cet événement sera l’occasion de redéfinir les rôles et les synergies entre les acteurs du tourisme.Autour de trois grandes tables rondes, les professionnels débattront des enjeux stratégiques de l’intermédiation. L’objectif du Forum ? Générer des idées novatrices, favoriser la collaboration et structurer des stratégies durables pour un tourisme plus agile et compétitif. À chaque édition, des solutions émergent, des partenariats se nouent et de nouvelles perspectives s’ouvrent, faisant du Forum un véritable laboratoire d’innovation pour l’industrie touristique.