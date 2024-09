Le Forum des Pionniers : revivez en images la 22ème édition à l’île de La Réunion

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux parrains officiels de cette édition, dont le soutien a été essentiel à la réussite de cet événement : Agapé, Allianz Partners, Alma - Payment, American Express, Carrefour Voyages, Expedia TAAP, French bee, Kaviar Tech, Keewe, LUX* Resorts and Hotels, Theta, TourMaG.com ainsi que We Are Genial et Ile de La Réunion Tourisme (IRT) pour son accueil.



Merci également à l’ensemble des acteurs locaux et institutionnels de La Réunion et au LUX* Saint Gilles & l'Akoya Hôtel & Spa, île de La Réunion de nous avoir hébergé dans les meilleures conditions et à French Bee de nous avoir fait voyager en tout confort. Votre engagement a permis de faire de cette rencontre un moment mémorable pour tous les participants.



Nous vous invitons à revivre ces instants inoubliables en images et à plonger dans l'atmosphère unique qui a caractérisé cette 22ème édition. Nous vous donnons rendez-vous sur le salon IFTM sur les stands respectifs de l’ESCAET et Travel-Insight pour poursuivre ensemble ces échanges et continuer à bâtir l'avenir de notre secteur.



Restez connectés, nous vous dévoilerons prochainement les dates et la destination de la 23ème édition du Forum des Pionniers !