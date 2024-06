Le Groupe Aman annonce l'ouverture de Janu Dubaï en 2027

Cette propriété exceptionnelle est destinée à offrir à ses résidents et à ses clients un niveau exceptionnel de service et d'équipements, proposant des expériences transformatrices et ajoutant un développement remarquable caractérisé par un design progressif et intemporel dans le segment des résidences de marque et de l'hôtellerie. En travaillant en étroite collaboration avec Aman, nous souhaitons donner vie à des espaces exclusifs et uniques

Le Groupe Aman a choisi un Herzog & de Meuron , pourde Janu Dubaï. Le développement incombera à l’actionnaire et au gestionnaire du projet, H, a déclaré : «».En effet, Janu Dubaï compte "se démarquer de l’offre urbaine déjà existante aux Emirats arabes unis", puisque l’agencement visera à réaliser une connexion avec la nature, malgré un