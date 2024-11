"Le MICE est un levier de croissance important pour Reed & Mackay"

CDS Groupe a organisé, en partenariat avec l'IFTM, des sessions d'interviews avec des acteurs clés du voyage d'affaires. L'IFTM, le seul salon à rassembler toute la profession pendant trois jours, représente une opportunité unique pour ces échanges. CDS Groupe a choisi de donner la parole à des experts du tourisme que l’on n’entend pas souvent : Commerciaux, chargés du développement, responsables de la techno, chefs d’équipe… Indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise, ils nous confient à quels défis ils sont confrontés dans leur quotidien et comment ils y font face.

Spécialiste de la gestion des voyages d’affaires, Reed & Mackay ouvre un département Meetings & Events en France. Barbara Labrit, qui en prend la responsabilité, fait le point sur la genèse du projet et les ambitions de l’entreprise.



Rédigé par Thierry Beaurepère le Mercredi 13 Novembre 2024

TourMaG - Pourquoi Reed & Mackay lance-t-il un département MICE ?



Barbara Labrit : Ce projet avait été annoncé il y a plusieurs mois par Johann Smith, notre directeur général pour la France. Reed & Mackay est un acteur mondial de la gestion des voyages d’affaires, présent dans 65 pays dont l’Hexagone.



Nous proposons une offre sur mesure, avec un service premium basé sur le service et la qualité. En France, l’ambition est de multiplier par deux le volume d’affaires entre 2023 et 2026. Après 15% en 2023, la progression devrait atteindre 30% en 2024, avec la rétention à 100% de nos clients actuels et l’acquisition de nouveaux comptes.



Dans cette perspective, le MICE est un levier de croissance important. Nous avons un service groupes, qui gère les réservations pour le transport ou l’hébergement. Mais nous n’étions pas en capacité d’organiser des réunions et séminaires. Avec ce département MICE, nous pouvons désormais répondre à nos clients qui nous interrogent sur ce sujet.



A lire aussi : Reed & Mackay lance son offre Meetings & Events en France



"Nous sommes en phase de recrutement" TourMaG - En quoi le MICE est un secteur d’avenir ?



Barbara Labrit : Depuis le confinement lié au Covid, les sociétés ont davantage besoin de se réunir. Elles ont développé le télétravail, recruté, et il est nécessaire de faire se rencontrer les équipes qui se connaissent peu, parfois pas du tout.



Les réunions et séminaires jouent désormais un rôle majeur, pour faire passer des messages, motiver et fédérer des équipes. De leurs côtés, les salariés parfois isolés demandent à se retrouver régulièrement autour d’événements conviviaux. Rien ne remplace l’interaction humaine.



Le cœur du business est constitué par des journées d’études. Les séminaires sont moins nombreux que par le passé, mais de taille plus importante et avec des budgets généralement plus conséquents. On constate également une demande croissante pour les team-buildings, avec une ribambelle de nouveaux fournisseurs depuis quelques années.



TourMaG - Comment va se structurer ce nouveau service ?



Barbara Labrit :



Dans un premier temps, il va falloir développer notre notoriété avec un important travail de communication, et le salon Après plusieurs années en TMC, j’ai rejoint Reed & Mackay en septembre pour lancer ce département Meeting & Events en France. Nous sommes en phase de recrutement, avec pour objectif de constituer une équipe de 5 personnes d’ici un an afin d’accompagner la montée en charge.Dans un premier temps, il va falloir développer notre notoriété avec un important travail de communication, et le salon IFTM a été l’occasion de rencontrer des prospects et fournisseurs dont CDS Groupe, l’un de nos principaux partenaires pour l’hôtellerie. Déjà, une trentaine de nos clients nous ont fait part de leur désir de faire appel à nos services pour l’organisation de leurs événements.

L’activité Meeting & Events de Reed & Mackay est présente dans 50 pays TourMaG - Quelles sont vos ambitions ?



Barbara Labrit : Notre première ambition est de répondre aux besoins latents de nos clients, avec une demande essentiellement concentrée sur la France et l’Europe.



Dès l’année prochaine, nous pourrons engager une phase de conquête, en nous appuyant notamment sur notre offre globale. Car l’activité Meeting & Events de Reed & Mackay est présente dans 50 pays, du Royaume-Uni à l’Australie en passant par les Etats-Unis, avec 165 collaborateurs.



L’an dernier, nous avons organisé 3500 événements partout dans le monde, qui ont réuni 150 000 personnes, avec un taux de satisfaction de 94%. Nous allons nous appuyer sur nos bureaux à l’étranger comme on le ferait sur une agence réceptive, afin de répondre à des appels d'offres globaux.



Enfin, à compter de fin 2025, nous souhaitons également répondre aux besoins des clients du groupe Navan – la TMC qui a racheté Reed & Mackay en 2021 - en organisant leurs opérations en France.



TourMaG - Quelle sera votre plus-value ?



Barbara Labrit : Par-delà la relation humaine, essentielle chez Reed & Mackay et qui reste au cœur de l’activité MICE où le sur-mesure est de mise, nous nous appuyons sur plusieurs technologies.



Cvent est un outil de sourcing proposant un catalogue de lieux de réunion dans le monde. Il permet également de mettre en place des solutions pour s’inscrire à un événement, de développer des applications avec différents services, comme la possibilité de voter lors d’une réunion plénière.



Nous avons également signé avec Qondor, en cours d’implémentation au Royaume-Uni et en Espagne et que nous allons utiliser en France à la fin 2025. En front office, c’est un outil de présentation pour le client, qui prend la forme d’un site web remplaçant le traditionnel powerpoint.



L’entreprise pourra faire ses choix parmi diverses options en fonction de son budget, par exemple un restaurant ou une activité, comme on remplit son panier sur un site grand public. En back office, nous prendrons ensuite la main pour gérer le dossier, contractualiser, facturer… Cet outil permettra d’améliorer l’expérience-client, tout en nous permettant de gagner en efficacité.

Lu 135 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Eurostar fête ses 30 ans easyHotel s’installe à Marseille