Le New Explorer Challenge en route pour le Gabon

« Samba'a Gabon est un projet écotouristique qui vise à mettre en lumière les patrimoines naturels et immatériels du Gabon grâce aux habitants locaux. C'est une expérience qui nous fait prendre conscience de notre responsabilité par rapport l'impact que nous avons sur les lieux et communautés que l'on visite. En somme, c'est une découverte du Gabon en mobilité douce hors des sentiers battus, une aventure humaine pleine de partage et de rencontres avec le monde et avec soi »

Nous recherchons aussi des sponsors (pour un budget à hauteur 5000 €), et menons une réflexion en cours sur les canaux de diffusion pour les contenus (réseaux sociaux, cinémas, événements/festivals...)

Pour booster la créativité des futurs professionnels du tourisme et les amener à se tourner vers le voyage responsable, le NEC (New Explorer challenge) invite des étudiants à plancher sur la production d’un projet qui a du sens.Un challenge dont la finale a lieu au Salon Mondial du Tourisme puis les étudiants passent de la théorie à la pratique en mettant en place concrètement leur projet.C’est ce qui va se passer en septembre prochain, les lauréats du NEC 22 partiront au Gabon pour mettre en place et tester le séjour.expliquent-ils.Pour valoriser encore plus le travail des étudiants du NEC22 et des partenaires locaux, l’équipée sera accompagnée cette fois-ci par Paul Jacquet (Pajaprod) , un photographe videaste. Le tout fera l’objet d’un documentaire et l’opération devrait être renouvelée pour les prochains challenges.» indique Frédéric Lizée, créateur du New Explorer Challenge.