The N.E.C (New Explorer Challenge), un nouveau projet pour les étudiants en tourisme Une réflexion vers un mode de voyage plus éthique

A l’heure où le monde du tourisme est presque à l'arrêt, un nouveau projet à destination des étudiants en tourisme voit le jour : The N.E.C - pour New Explorer Challenge -débutera officiellement mi-novembre 2020. Les participants auront trois mois pour réfléchir, se réunir, échanger, s’inspirer, et développer leur réseau afin de soumettre un projet qui ait du sens, sous la forme d’une création d’offre touristique, étudiée et validée par un jury d’experts.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 28 Septembre 2020

" Placer la nouvelle génération au centre des préoccupations, et donner la voix aux étudiants pour se tourner vers l’avenir et construire un tourisme vertueux ".



Tel est l'objectif que s'est fixé Fred Lizée, professionnel du tourisme international depuis 12 ans et conférencier dans les écoles de tourisme, en lançant un nouveau challenge national de réflexion pour tous les étudiants.



" A l’heure où le monde du tourisme est presque à l'arrêt, ce projet optimiste a pour philosophie de fédérer une communauté d’amoureux du voyage aventure et authentique, portée par les professionnels et explorateurs de demain, afin de sensibiliser contre le sur-tourisme , précise le créateur du concept dans un communiqué.



L’esprit de la résilience sera sans aucun doute ancré au cœur de ce challenge afin de redorer l’image du voyage international ".

Les étudiants inscrits auront trois mois pour réfléchir, se réunir, échanger, s’inspirer, et développer leur réseau afin de soumettre un projet qui ait du sens, sous la forme d’une création d’offre touristique, étudiée et validée par un jury d’experts.



La proposition devra être réaliste et inclure une sélection cohérente d’hébergements, d’activités responsables pour s’immerger sereinement dans le pays et sa culture, avec une pincée d’aventure hors des sentiers battus, et un projet solidaire local à soutenir de manière durable.



" The N.E.C souhaite ainsi partager via @fred.travelhunter, une vision authentique et respectueuse du voyage, en prenant la facette inspirationnelle d’Instagram à contre-courant, vers un mode de voyage plus éthique. Par ailleurs, des professionnels engagés et des personnalités inspirantes du tourisme y seront invités chaque semaine pour des live talks. "



Un appel à sponsors est lancé afin de récompenser le prix du jury et permettre au grand lauréat de concrétiser son offre et réaliser son voyage de repérage solidaire.



En parallèle, le coup de cœur du public - élu sur Instagram - bénéficiera d’une belle visibilité également, avec une petite surprise à la clé (un indice… dans le cadre d’une micro-aventure).



