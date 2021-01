Le Parc Astérix annonce la fermeture de son delphinarium

Le Parc Astérix a pris la décision de fermer son delphinarium.



"Concernant spécifiquement le devenir des huit dauphins, le Parc Astérix a travaillé et échangé durant près de quatre ans avec les ONG et les experts scientifiques pour disposer d’une visibilité claire et documentée quant aux meilleures solutions futures" indique le parc dans un communiqué.



Toutes les démarches administratives, vétérinaires, logistiques ont donc été entamées pour que "les 8 dauphins du delphinarium du Parc Astérix soient transférés lors du premier trimestre 2021 dans des delphinariums parmi les 27 européens reconnus par les instances scientifiques et gouvernementales, répondant aux meilleurs critères de bien-être animal énoncés par l’EAZA et respectant les impératifs de l’European Association for Aquatic Mammals (EAAM) quant à la juste mixité génétique."