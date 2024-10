Le Puy du Fou : un incontournable pour les Professionnels du Tourisme

De la Rome Antique aux débuts du cinéma, le Puy du Fou repousse toujours plus loin les limites du spectaculaire en orchestrant effets spéciaux et combats fantastiques grâce à des technologies uniques au monde.

Au cœur de 100 hectares de nature, les spectacles grandioses du Puy du Fou sont conçus comme de grands films en direct et adaptés à toute la famille.