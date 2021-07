Le Qatar ouvre ses frontières aux voyageurs français vaccinés

Vaccins reconnus :

1. Comirnaty by Pfizer BioNTech (mRNA vaccine)

2. Spikevax by ModernaTX, Inc. (mRNA vaccine)

3. Vaxzevria, and Covishield by Oxford-Astrazeneca (Viral Vector vaccine)

4. Janssen/Johnson & Johnson by Janssen Pharmaceuticals Companies of Johnson & Johnson (Viral Vector vaccine)



Schéma vaccinal complet :

- 14 jours doivent s'être écoulés depuis la fin du programme de vaccination

- 2 injections pour Pfizer BioNTech, Moderna, Astrazeneca

- 1 injection pour Johnson & Johnson