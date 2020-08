Le Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay, pour des séjours loisirs, séminaires et incentives

La Corse est si riche qu'il est compliqué de citer un seul coup de cœur. Le littoral est magnifique et varié du Nord au Sud, de Saleccia à Bonifacio en passant par Porto et les Calanques de Piana.L'intérieur n'est pas en reste avec son patrimoine fort et ses villes et villages de caractère, Sartène, Corte ou le village abandonné d'Occi en Balagne. Ce qui est sûr, c'est que peu importe ce qu'on aime, on trouve son compte en Corse !Une pépite que nous apprécions énormément : "Le Chemin des Vignobles" ! Un bar à vin en plein cœur de la ville d'Ajaccio où il est possible d'apprécier de grandes sélections de vins à accorder avec de la charcuterie fine de Corse et d'ailleurs !Mais surtout la rencontre avec Nicolas Stromboni, personnage sympathique et haut en couleur, passionné par son métier, passion qu'il saura sans aucun doute vous transmettre.Comme je le disais précédemment pour la Corse, ce qui fait la beauté de la France, c'est la diversité de ses régions, de la Méditerranée à la côte Atlantique, ses plaines, ses montagnes, ses plages...Toutes les régions sont riches en patrimoine, en culture et en gastronomie. Déguster des bons vins ou champagnes, découvrir les massifs enneigés, bronzer sur la côte, rencontrer les personnalités locales ; la France a tant à offrir à ses visiteurs, et si ces derniers sont français, nous sommes tous gagnants !