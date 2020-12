Le Stade Toulousain et la Cité de l'espace signent un partenariat

À quelques semaines du départ de Thomas Pesquet pour la Station Spatiale Internationale, la Cité de l'espace et le Stade Toulousain ont signé une convention de partenariat le 7 décembre dernier.



Cette signature s'est déroulée le jour de la présentation à la Cité de l'espace du nouveau maillot connecté et spatial de l'équipe en rouge et noir conçu avec l'ESA (l'Agence Spatiale Européenne).



Le but de cette convention entre la Cité de l'espace et le Stade Toulousain : associer l'image de deux acteurs majeurs Toulousains de dimension européenne et sensibiliser le public à la mission spatiale Alpha de l'astronaute Thomas Pesquet qui débutera au Printemps 2021.



Une programmation exceptionnelle sera mise en place pendant les 6 mois de la mission Alpha : expériences et animations participatives, expositions, rencontres avec les acteurs du secteur spatial, témoignages d'astronautes et de personnalités d'horizons multiples autour de ce nouveau vol spatial, pour permettre à tous de partager cette aventure hors du commun.