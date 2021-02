Le grand live du voyage d’affaires : retour sur une journée exceptionnelle !

Quel futur pour les fournisseurs ?

D’après David Dongais (Axioncom), Oliver Steuermann (THCC), et Vanguelis Panayotis (MKG Consulting et Okalala suite), si l’hôtellerie française enregistre une baisse de 61,3 % du revenu par chambre, la situation du secteur est très contrastée, tant sur le plan géographique qu’au niveau des différentes gammes hôtelières. Les intervenants redoutent une guerre tarifaire à la reprise. Comme dans toute crise, il y aura des gagnants et des perdants. La situation sera d’autant plus critique pour les indépendants qui disposent de moyens moindres sur le plan de la communication. L’hôtellerie doit se réinventer, en bâtissant de vrais contenus reposant sur une situation de confiance.Alors que le “monde d’après” inquiète, les intervenants de la sixième table ronde se sont interrogés sur la place qu’y aurait l’aérien. Marc Rochet (Frenchbee et Air Caraïbes), ainsi que Lionel Guérin, président d’Aéro Biodiversité, déplorent l’effondrement du secteur. L’aspect écologique a bien sûr été au coeur des débats. Le regret de Paul Chiambaretto (Montpellier Business) est qu’il y a une très grande méconnaissance, à la fois de l’impact mais aussi des efforts fournis par le secteur pour réduire son empreinte. La reprise de l’activité passera nécessairement par une communication forte sur les efforts d’innovation des avioneurs.