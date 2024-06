Le groupe Royal Caribbean lance « Loyalty Status Match », une nouvelle correspondance de statut de fidélité au sein de toutes ses marques.

La croisière est un produit qui plait et qui fidélise. Quelques chiffres officiels pour illustrer : 82% des croisiéristes déclarent qu’ils feront une nouvelle croisière dans le futur. 12% des croisiéristes naviguent au moins 2 fois par an. Et 10% des croisiéristes naviguent entre 3 et 5 fois par an. Tout ceci dans un marché en pleine croissance avec 31.7 millions de passagers de croisière en 2023, dont un peu plus de 500.000 en France. Pas étonnant que le Groupe Royal Caribbean mette donc l’accent sur son programme de fidélité pour donner encore plus d’avantage à ses meilleurs clients.



Le Groupe leader mondial de la croisière, vient d'annoncer un nouveau programme de correspondance des statuts de fidélité (Loyalty Status Match), une première dans l'industrie, dans le cadre duquel les niveaux de fidélité sur chacune des marques sera désormais reconnu dans toutes les marques du Royal Caribbean Group. Toute personne inscrite aux programmes Crown&Anchor de Royal Caribbean, Captain's Club de Celebrity ou Venetian Society de Silversea, bénéficiera d'une reconnaissance transparente de son statut sur toute la flotte du groupe, soit plus de 50 navires qui naviguent vers plus de 1 000 destinations.