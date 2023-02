Le lancement de Spacexcrew-6 en direct sur le site de la NASA

Alors que l’Europe pour cause d’envahissement de l’Ukraine a repoussé toute collaboration avec les russes, se privant ainsi des Soyouz pour assurer le relais entre Ariane V et Ariane VI, les USA beaucoup plus pragmatique accueille en ce qui les concerne avec ce vol, un cosmonaute russe à bord de de l’une de ses fusées… !



Parallèlement, l’agence spatiale russe, a décidé d’envoyer vaisseau Soyouz MS-23, pour ramener l’Américain Frank Rubio et les Russes Sergueï Prokopiev et Dmitri toujours bloqués dans la Station spatiale internationale en raison d’une fuite du Soyouz MS-22 qui devait initialement les rapatrier sur terre.



En attendant la communauté spatiale est dans l’attente du lancement de Super Heavy, le mastodonte sur lequel sera perché le Starship. Space X et Elon Musk n’attendent plus que l’obtention de la licence de vol délivrée par la FAA.



Si tout va bien on se donne donc rendez-vous en mars, mais pas encore sur Mars !