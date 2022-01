« Le plus Belambra du monde », nouvelle campagne publicitaire de Belambra

Avec son jeu de mots « le plus Belambra du monde » , le spécialiste des vacances en famille appuie sur l’accélérateur.



Ce vendredi 7 janvier 2022, Belambra lance une nouvelle campagne multicanale , imaginée avec l’agence Saatchi & Saatchi.



« Bienvenue dans le plus Belambra du monde », c’est la promesse de vacances à quelques heures de chez soi, dans des lieux époustouflants, avec une offre club accessible à tous » , commente Alexia Jubert, Directrice Marque, Communication & Data Client de Belambra dans un communiqué.



« Et si finalement il ne fallait pas parler des clubs Belambra, mais plutôt de la destination : le plus bel endroit du monde… Un jeu de mot simple et efficace, une chanson connue et reconnue, et des décors somptueux, tout est réuni pour en faire une campagne mémorable » , ajoute Pierre Viallaneix, Directeur de la création de Saatchi & Saatchi.