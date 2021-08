"Le projet de civilisation des anti-passe, c’est la société du rideau baissé !", estime Jean-Baptiste Lemoyne

TourMaG.com - Le Gouvernement vient de mettre en place le passe sanitaire, pour pousser les non-vaccinés à se… vacciner. Que dites-vous aux réfractaires à ce document qui va considérablement complexifier les vacances estivales ?



Jean-Baptiste Lemoyne : Ce qui complexifie nos vacances, c’est ce fichu virus qui envahit nos vies depuis maintenant un an et demi !



Moi, ce que je constate sur le terrain, c’est que la mise en œuvre du passe sanitaire est facilitée par l’expertise des acteurs du tourisme, qui sont des professionnels de la gestion des flux.



Je l’ai vu à chacune de mes visites – comme tout récemment dans mon département de l’Yonne au chantier médiéval de Guédelon et au Domaine du Roncemay – ils savent s’adapter et assurer des vacances en toute sécurité à nos concitoyens comme aux touristes étrangers.



Avec le passe sanitaire, le Président de la République a pris une décision courageuse, la seule possible pour protéger les Français et relancer le pays. Le passe sanitaire, c’est un outil de liberté !



La liberté de ne pas se contaminer, de ne pas se reconfiner ; la liberté de se faire un ciné, un resto, un camping…



Vous savez, au fond, le projet de civilisation des "anti-vax" et des "anti-passe", c’est la société du rideau baissé et de la porte close. Ce n’est pas la société que nous voulons.



Nous, nous voulons des rideaux levés et des carnets de réservation bien garnis !