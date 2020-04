Léa : Jamais aussi heureuse que quand j’organise de beaux voyages...»

affaires

tourisme

L’autre jour, j’évoquais avec vous comment, du 16 au 23 mars, j’ai organisé et coordonné les retours précipités voire chaotiques de l’ensemble des clients « tourisme » de Big-Boss Voyage en vacances sur les 5 continents.De son côté, mon adorable collègue Sonia faisait de même avec nos clients «». Elle avait un nombre de dossiers à traiter bien plus important que moi, mais la plupart du temps, ils étaient plus faciles à traiter.C’est là qu’on s’aperçoit que nos clients affaires séjournent en général à moins de 50 kilomètres d’un aéroport international, alors que nos clients «» vont quand même dans des endroits improbables et terriblement isolés. A nous deux, nous avons fait rentreret pour la première fois depuis fort longtemps, le programme « oùkisson » (c’est ainsi qu’on appelle le logiciel qui géolocalise en temps réel tous nos clients en voyage) affiche un imperturbable écran blanc.Pendant ce temps-là, Big-Boss et Isa essayaient tant bien que mal de colmater des brèches mais plus sérieusement, ils assistaient à l’écroulement de la société qu’ils avaient montée à bout de bras depuis 25 ans. Les jours qui ont suivi cette semaine folle, je crois que j’ai juste dormi.Après 8 jours épuisants, j’avais besoin de me calmer puis de recharger les batteries. Merci à la tisane et surtout, merci à l’Homme- de-ma-vie d’avoir su alléger ma charge mentale : cette semaine d’activité intense presque 24/24 m’a transformée en une espèce de robot à faire des billets échangés et des EMD. Il me fallait quelques jours de répit avant de redevenir l’épouse délicieuse, la mère parfaite, l’amie sincère, la bloggeuse pétillante et la cuisinière inventive que j’ai toujours été.